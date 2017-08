Chung kết The Face 2017: Nhạt, nói nhiều và nhiều sạn

Với lượt bình chọn lên đến 40%, nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo và các khách mời, Tú Hảo - thành viên đội Lan Khuê đã chính thức trở thành Quán quân của The Face 2017. Kết quả này không có gì quá bất ngờ bởi cô gái bé nhỏ có vẻ đẹp cá tính này luôn được đánh giá cao và nhận được nhiều chú ý ngay từ những vòng đầu cuộc thi.

Kết quả Tú Hảo được xướng danh quán quân với lượng vote áp đảo mặc dù chưa phải là người hoàn thành tốt nhất các thử thách trong đêm chung kết không gây nhiều quá bất ngờ. Trong khi ở tập trước, chính Tú Hảo được Minh Tú cho vé “vớt” vào đêm chung kết dù cô chưa hoàn thành tốt các phần thi.

Tú Hảo xuất sắc trở thành Quán quân The Face 2017.

Đêm chung kết Gương mặt thương hiệu - The Face 2017 gồm ba phần thi: Chụp hình selfie, Thể hiện bản lĩnh ứng xử với nhà báo và Final walk. Đội Lan Khuê với hai thí sinh Tú Hảo và Mỹ Nhân, đội Hoàng Thuỳ với thí sinh Tường Linh và đội Minh Tú với thí sinh Đồng Ánh Quỳnh.

Bộ 3 HLV lộng lẫy trong đêm chung kết.

Được MC Quang Bảo mời khẳng định vị thế "tiến sĩ" ca dao tục ngữ, Hoàng Thuỳ cho biết cô khá run và trong đầu chỉ nghĩ đến chữ "Tết" và hy vọng Tết sẽ chính thức đến với cô. Minh Tú chia sẻ, cô đến chương trình không phải chỉ để chiến thắng mà còn truyền dạy kinh nghiệm của mình cho các thí sinh.

Các thử thách của The Face năm nay không khác gì The Face năm ngoái, thậm chí được đánh giá là còn thiếu hấp dẫn hơn.Thử thách selfie với điện thoại ở những tập đầu được lặp lại.

Thử thách catwalk của Top 3 được đánh giá là được thực hiện quá nhanh, gây cảm giác hụt hẫng. Phần thi catwalk trong đêm chung kết thậm chí còn dễ dàng hơn phần thi catwalk trên bàn tiệc trước đó. Phải chăng các nhà sản xuất đã lâm vào tình trạng cạn kiệt ý tưởng trầm trọng?

Phần thi catwalk của các thí sinh.

Đến phần thi ứng xử, Tường Linh đội Hoàng Thuỳ liên tục được "dội" những câu hỏi khó: ứng xử khi bị phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng, danh xưng hoa hậu khi bước vào The Face... Màn vấn đáp của Tường Linh được Tóc Tiên nhận xét là vô cùng "tự tin, thông minh và sắc sảo".

Tường Linh trả lời vấn đáp.

Đồng Ánh Quỳnh đội Minh Tú bước vào thử thách thứ hai. Sau khi bị Tóc Tiên nhận xét mang phong cách của một PG hơn một người mẫu, không hề bị xuống tinh thần, ngay lập tức cô thực hiện lại thử thách một cách xuất sắc.

Đồng Ánh Quỳnh thông minh và bản lĩnh.

Các câu trả lời của Tú Hảo được đánh giá là "thông minh và bản lĩnh" hiếm có so với độ tuổi của cô.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét diễn biến đêm chung kết năm nay dài dòng, lê thê. Từ HLV đến thí sinh của cả 3 đội ai nấy "đều có phần" nói, đến nỗi trong 2 tiếng đầu, diễn biến chính của The Face chỉ là những phần trình bày vô cùng rườm rà.

Đồng Ánh Quỳnh được khán giả nhận xét là còn nói tốt hơn cả HLV Minh Tú?

Các phần trình bày dài dòng và lê thê của The Face.

Ngoài các tiết mục của Only C, Lưu Hương Giang và Ali Hoàng Dương, có lẽ ấn tượng nhất trong đêm chung kết The Face chính là... phần trình diễn của Tóc Tiên trong thử thách Final Walk. Vũ điệu gợi cảm của Tóc Tiên và dàn vũ công được đánh giá là lấn át toàn bộ dàn thí sinh và là điểm hấp dẫn duy nhất của đêm thi.

Phần trình diễn ấn tượng nhất thuộc về... Tóc Tiên.

Nhiều ý kiến đánh giá đêm chung kết The Face chưa hấp dẫn.

Trong đêm chung kết năm nay, host Hữu Vi sẽ không đảm nhận vai trò như thường lệ. Anh đóng vai là một khán giả để chiêm ngưỡng thành quả của các thí sinh.

Hữu Vi bị đánh giá là quá mờ nhạt tại The Face 2017.

Nhiều người thắc mắc vai trò của host Hữu Vi trong mùa The Face 2017 nếu không muốn nói là quá mờ nhạt. Hầu hết trong các đêm thi, Hữu Vi ít khi bộc lộ quan điểm riêng, anh chỉ mở lời để giới thiệu các thí sinh và phần thử thách. Trong đêm chung kết, mặc dù giữ vị trí host nhưng Hữu Vi... im lặng từ đầu đến cuối chương trình. Thay vào đó, khán giả nhớ tới anh là mái tóc ướt rũ rượi hiếm thấy và gu thời trang thảm hoạ là phần nhiều./.

