Chuyện showbiz: Ngỡ ngàng cuộc sống thật của Hoa hậu Jennifer Phạm

Tờ On cho hay hôm 1/9, vợ Quách Phú Thành - Phương Viện nhập viện vì sinh non. Bé gái chào đời khỏe mạnh vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, vì sinh sớm nên công chúa của Quách Phú Thành chỉ nặng 2,55 kg. (Theo Zing) Gương mặt Angela Phương Trinh mới đây trở nên khác lạ với khuôn miệng dày, sưng to. Điều này khiến công chúng nghi ngờ cô nàng vừa bơm môi. Trong những thước phim mới của Glee và hình ảnh Angela Phương Trinh vui chơi bên bạn bè đã tố cáo cô sử dụng công nghệ thẩm mĩ để làm đẹp như nhiều mĩ nhân châu Âu khác. (Ngoisao.vn) Hôm qua (3/9), trang Global Beauties đã chính thức công bố người đẹp giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn “Miss Grand Slam 2016”. Kết quả chung cuộc Ariska Putri Pertiwi, người đẹp Indonesia vinh dự trở thành “Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2016”. Đây là lần đầu tiên Indonesia có người chiến thắng tại cuộc bầu chọn này. (Ngoisao.vn) Sau đám cưới linh đình vào tháng 8, Lê Phương và ông xã kém 7 tuổi - ca sĩ Phạm Trung Kiên đang tận hưởng cuộc sống mới. Cả hai dành nhiều thời gian đi du lịch cùng gia đình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ của cô bên chồng con trong dịp đi nghỉ mát ở đảo Bình Ba, Nha Trang. (Ngoisao.net) Nhân dịp nghỉ lễ 2/9, vợ chồng Jennifer Phạm - doanh nhân Đức Hải đưa cả hai con đi nghỉ mát tại một resort ở Sầm Sơn. Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 hạnh phúc ghi lại những khoảnh khắc nô đùa vui vẻ của ông xã bên hai con - bé Na và bé Nu. (FBNV) Trang iFeng đưa tin, thời gian gần đây, làng giải trí Hoa ngữ rộ lên thông tin cặp đôi vàng Phạm Băng Băng - Lý Thần đang tổ chức hôn lễ sau 2 năm rưỡi công khai tình cảm. Cách đây không lâu, khi được hỏi thời gian lễ cưới chính xác được tổ chức vào lúc nào, Phạm Băng Băng trả lời vỏn vẹn: "Xem duyên phận" khiến người hâm mộ cũng cảm thấy lúng túng thay cho Lý Thần, phải chăng đến tận bây giờ, mỹ nhân họ Phạm vẫn chưa coi bạn trai là "đối tượng kết hôn phù hợp"? (Kênh 14) Mới đây, Huyền My đã góp mặt trong một chương trình với vai trò khách mời. Tại đây, người đẹp đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị trước khi chính thức chinh chiến tại Miss Grand International 2017 cũng như thể hiện khả năng catwalk của mình. Không những thế, Huyền My còn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát và trôi chảy. (Kênh 14) Trên trang cá nhân, Bảo Anh hào hứng khoe với người hâm mộ bằng loạt hình ảnh nhà mới khang trang. Tuy nhiên trong số những lời chúc mừng của người hâm mộ, một cư dân mạng gây chú ý khi tỏ ý chê bai và cho rằng nhà mới của giọng ca "Yêu một người vô tâm" quá tầm thường và so sánh cô với Hồ Ngọc Hà. Đáp lại, Bảo Anh phản pháo: "Khỏi so sánh chị với ai cả em ha. Tiền tự tay chị làm. Nhà tự tay chị trang trí. Chị cảm thấy tự hào. Tới lượt em lên tiếng à". (Kênh 14) Đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, Quỳnh Nga vẫn không thể kiềm chế cơn thịnh nộ khi chứng kiến mình và ông xa bị bôi nhọ trên mạng xã hội. Theo đó, dựa trên loạt tin nhắn "Cá sấu chúa" đăng tải kèm dòng chia sẻ, cô và ông xã Doãn Tuấn bị kẻ lạ lập nick Facebook giả mạo đi khắp nơi bêu riếu tố sống giả tạo, quỵt tiền. (2sao) Mới đây, trang Sina vừa đăng tải thông tin và hình ảnh mới nhất về Én nhỏ Triệu Vy. Được biết, đầu tháng 9 là ngày khai giảng năm học mới của các cô bé cậu bé. Triệu Vy đã dành thời gian đưa con đi tựu trường.

