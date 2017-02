Dàn diễn viên trẻ đẹp, hài hước của phim “Bạn gái tôi là sếp“

Ở tuổi đôi mươi, Miu Lê đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô ca sĩ này không chỉ sở hữu nhiều bài hit đình đám mà còn góp mặt trong các dự án phim chất lượng. Vai diễn đột phá trong bộ phim "Em là bà nội của anh" có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Tiếp nối thành công, Miu Lê sẽ hóa thân thành một sếp nữ thông minh, hiếu thắng tên Oanh trong "Bạn gái tôi là sếp". Chuyên sa thải các cặp đôi lén lút yêu nhau trong công ty nhưng chính cô đang qua lại bí mật cùng cấp dưới của mình, Miu Lê sẽ tạo nên những tình huống cười ra nước mắt và rúng rính con tim. Sở hữu vẻ ngoài “soái ca”, Đỗ An được công chúng biết đến qua đám cưới cùng siêu mẫu Lê Thúy. Ngoài khả năng kinh doanh, Đỗ An còn sở hữu nhiều tài lẻ liên quan đến nghệ thuật: thiết kế, ca hát và đóng phim. Vượt mặt rất nhiều ứng cử viên sáng giá khác, Đỗ An lọt vào mắt đạo diễn Hàm Trần và được chọn đóng vai chính trong "Bạn gái tôi là sếp". Anh sẽ cùng Miu Lê tạo nên một cặp đôi màn bạc thú vị: yêu nhau lắm, cắn nhau đau qua nhiều tình tiết cười ra nước mắt. Ngọc Thảo là một trong những hot girl. Năm 2009, cô trở thành Quán quân mùa thứ hai của cuộc thi Ngôi sao thời trang. Cô xuất hiện trong các clip giải trí của Phở Đặc Biệt với nét dễ thương, vui nhộn. Sau thành công của loạt vlog này, cô được cư dân mạng yêu mến gọi bằng biệt hiệu “Phở- Ngọc Thảo”. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình như: Chiếc Giường Chia Đôi, Siêu Mẫu Xì Trum,... Trong "Bạn gái tôi là sếp", cô vào vai cô nàng mộng mơ yêu say mê nhân vật của HuyMe. Cặp đôi tình trẻ này góp phần làm thú vị mảng tình cảm trong phim. HuyMe là vlogger nổi tiếng và được sự yêu thích của cư dân mạng. Sau khi tham gia tác phẩm điện ảnh đầu tay – "Siêu Trộm" của đạo diễn Hàm Trần, HuyMe gây được ấn tượng với khán giả. Anh tiếp tục thủ vai thứ chính trong phim Sút của đạo diễn Việt Max. Sau vai hành động và vai giàu tâm lý, HuyMe sẽ lần đầu diễn hài trong "Bạn gái tôi là sếp". Anh sẽ hóa thân thành một anh chàng “trẻ trâu” và yêu đắm đuối cô bạn gái đồng trang lứa của mình. Mối tình này sẽ đem lại nhiều phân đoạn tình cảm khó đỡ. Phở Đặc Biệt (Tô Bửu Phát) nổi tiếng với các clip hài vui nhộn trên Internet. Biểu cảm cực “bựa” và diễn xuất hài hước khiến anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả. Trong những năm gần đây, Phở Đặc Biệt lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất chuyên nghiệp. Mặc dù chỉ góp mặt ở vai phụ hoặc khách mời nhưng sự duyên dáng của anh luôn tạo được dấu ấn. Dự án gần nhất mà tham gia là tác phẩm giàu tính nghệ thuật “Yêu”. Trong "Bạn gái tôi là sếp", Phở Đặc Biệt tiếp tục mang đến tiếng cười bằng vai diễn nhí nhố quen thuộc. Anh sẽ vào vai “con ông cháu cha” tìm mọi cách cưa đổ Miu Lê. Hoàng Phi là anh chàng MC dễ thương, duyên dáng và biết pha trò của Yeah1TV trong nhiều chương trình như: Yeah1countdown, 51Job, 2!dol,… Tuy nhiên, diễn xuất mới thực sự là sở trường của anh. Năm 12 tuổi, anh đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" nhờ vai chính trong "Gấu cổ trắng". Anh từng tham gia các phim như: Câu chuyện pháp đình, Tham vọng, Kính vạn hoa,... Trong "Bạn gái tôi là sếp", Hoàng Phi vào vai anh chàng với tính cách luôn có những hành động khó hiểu. Được mệnh danh là diễn viên “quốc dân” nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi tầng lớp khán giả, Lê Khánh chinh phục người xem bởi nét duyên dáng của mình. Cô gây ấn tượng từ sân khấu kịch đến phim truyền hình và cả trên màn ảnh rộng. Sau nhiều vai diễn hài hước trong series: Cô dâu đại chiến, Ngày nảy Ngày nay,... Trong "Bạn gái tôi là sếp", Lê Khánh trở lại với một vai diễn thuần hài trong. Trong phim, cô thủ vai một nhân vật bà chủ tiệm giặt ủi “chán chồng mê chó”. Với khuôn mặt duyên dáng gây cười bất chấp biểu cảm, cô tiếp tục cống hiến cho người xem những pha hài sảng khoái và đậm “chất” Lê Khánh trong các phim trước đó. Một điều thú vị trong "Bạn gái tôi là sếp" là việc Lê Khánh và chồng mình là Tuấn Khải sẽ thủ diễn “cặp đôi tình già oan gia”. Bộ phim này cũng đánh dấu lần đầu diễn chung của hai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Trong phim, cả hai ông bà “không đội trời chung”: một cuồng chó, một sống chết vì cá sấu sẽ mang lại những chuỗi hài giòn giã. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2017_02_03/Ban_Gai_Toi_La_Sep_Official_Trailer_Khoi_chieu_03_02_2017_PWXH.mp4

