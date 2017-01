Độc đáo Lễ Pơ Thi của đồng bào Tây Nguyên

Dưới tán những cây cổ thụ trăm tuổi, trong ánh bình minh, những nghi thức đầu tiên của một Lễ Pơ Thi bắt đầu. Trâu bò dùng để hiến sinh. Càng nhiều trâu bò chứng tỏ gia chủ càng giàu có và chúng thường do cả dòng họ góp lại. Dân làng sẽ cùng góp sức để lam thịt trâu bò cho Lễ Pơ Thi. Có những Lễ Pơ Thi hiến sinh vài chục con trâu bò và là Lễ hội hoàng tráng nhất trong các lễ hội của người Tây Nguyên. Đầu trâu, đầu bò mới dùng làm lễ. Chúng được đặt nơi trang trọng. Tượng Nhà mồ là thứ luôn phải có trong mỗi Lễ Pơ Thi. Những bức tượng thể hiện sinh động đời sống sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên. Tượng buồn, tượng vui, tượng giao hoan… đủ cả! Trong các loại tượng nhà mồ, tượng người ôm mặt là loại tượng phổ biến và cổ xưa nhất của đồng bào Tây Nguyên. Đàn ông đánh chiêng. Người già, nhiều kinh nghiệm cầm chiêng to, người trẻ cầm chiêng bé, theo nhịp mà đánh, hợp nhất thành điệu, thành bài, không buồn cũng chẳng vui. Âm trầm, âm cao, âm vang tới những vách núi xa xa, tới tận cổng trời, đánh động tới cõi của Yàng. Đánh cồng chiêng luôn có đội nhóm. Nghệ nhân chỉnh chiêng thực hiện thao tác ngay tại Lễ Pơ Thi. Trẻ em tiếp xúc và bắt đầu học cách đánh cồng chiêng từ những Lễ Pơ Thi. Đàn bà múa xoang. Vòng xoang nối dài, chân dậm đều, tay cầm tay, nối thành một vòng, đều thành một nhịp, chậm rãi từng bước và luôn ngược chiều kim đồng hồ. Buôn xa làng gần đều tụ tập về dự Lễ Pơ Thi nên đôi khi có cả nghìn người. Pơ Thi là nơi hội tụ gần như đầy đủ các nét văn hóa đặc sắc của người Tây Nguyên: như cồng chiêng, múa xoang, tạc tượng nhà mồ, hát dân ca, sử thi, ... Người tỉnh-người say, người thức- người ngủ, người sống- người chết không còn ranh giới… Đứng lặng lẽ, tượng nhà mồ vô tri nhưng ngôn ngữ có thừa. Rượu cần để đãi khách. Những chiếc ché rượu cần là tài sản quý và được chia đều cho người đã khuất. Sau Lễ Pơ Thi những ngôi nhà mồ sẽ không còn ai lui tới, để mặc hoang phế theo thời gian. Linh hồn người chết về với Yàng, còn tất cả vật chất đều trở về với lòng đất dưới tán những cây cổ thụ. Những bức tượng nhà mồ cũng dần mục rỗng theo năm tháng. Sự thay đổi về đời sống, văn hóa và tôn giáo khiến Pơ Thi dần mất đi ở các buôn làng Tây Nguyên.

Dưới tán những cây cổ thụ trăm tuổi, trong ánh bình minh, những nghi thức đầu tiên của một Lễ Pơ Thi bắt đầu. Trâu bò dùng để hiến sinh. Càng nhiều trâu bò chứng tỏ gia chủ càng giàu có và chúng thường do cả dòng họ góp lại. Dân làng sẽ cùng góp sức để lam thịt trâu bò cho Lễ Pơ Thi. Có những Lễ Pơ Thi hiến sinh vài chục con trâu bò và là Lễ hội hoàng tráng nhất trong các lễ hội của người Tây Nguyên. Đầu trâu, đầu bò mới dùng làm lễ. Chúng được đặt nơi trang trọng. Tượng Nhà mồ là thứ luôn phải có trong mỗi Lễ Pơ Thi. Những bức tượng thể hiện sinh động đời sống sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên. Tượng buồn, tượng vui, tượng giao hoan… đủ cả! Trong các loại tượng nhà mồ, tượng người ôm mặt là loại tượng phổ biến và cổ xưa nhất của đồng bào Tây Nguyên. Đàn ông đánh chiêng. Người già, nhiều kinh nghiệm cầm chiêng to, người trẻ cầm chiêng bé, theo nhịp mà đánh, hợp nhất thành điệu, thành bài, không buồn cũng chẳng vui. Âm trầm, âm cao, âm vang tới những vách núi xa xa, tới tận cổng trời, đánh động tới cõi của Yàng. Đánh cồng chiêng luôn có đội nhóm. Nghệ nhân chỉnh chiêng thực hiện thao tác ngay tại Lễ Pơ Thi. Trẻ em tiếp xúc và bắt đầu học cách đánh cồng chiêng từ những Lễ Pơ Thi. Đàn bà múa xoang. Vòng xoang nối dài, chân dậm đều, tay cầm tay, nối thành một vòng, đều thành một nhịp, chậm rãi từng bước và luôn ngược chiều kim đồng hồ. Buôn xa làng gần đều tụ tập về dự Lễ Pơ Thi nên đôi khi có cả nghìn người. Pơ Thi là nơi hội tụ gần như đầy đủ các nét văn hóa đặc sắc của người Tây Nguyên: như cồng chiêng, múa xoang, tạc tượng nhà mồ, hát dân ca, sử thi, ... Người tỉnh-người say, người thức- người ngủ, người sống- người chết không còn ranh giới… Đứng lặng lẽ, tượng nhà mồ vô tri nhưng ngôn ngữ có thừa. Rượu cần để đãi khách. Những chiếc ché rượu cần là tài sản quý và được chia đều cho người đã khuất. Sau Lễ Pơ Thi những ngôi nhà mồ sẽ không còn ai lui tới, để mặc hoang phế theo thời gian. Linh hồn người chết về với Yàng, còn tất cả vật chất đều trở về với lòng đất dưới tán những cây cổ thụ. Những bức tượng nhà mồ cũng dần mục rỗng theo năm tháng. Sự thay đổi về đời sống, văn hóa và tôn giáo khiến Pơ Thi dần mất đi ở các buôn làng Tây Nguyên.