Đón năm mới kỳ lạ như người dân Đan Mạch, Nga, Bỉ

Ném vỡ đồ sành, sứ: Vào đêm Giao thừa, người Đan Mạch sẽ ném vỡ những bát, đĩa, chén... không sử dụng tạo nên những tiếng động ầm ĩ. Người Đan Mạch quan niệm rằng, càng có nhiều tiếng ồn thì càng có thêm niềm vui và hạnh phúc. Mặc đồ lót màu sắc: Ở các nước Nam Mỹ, người dân có truyền thống mặc đồ lót màu đỏ trong ngày đầu năm với hy vọng sẽ tìm được tình yêu trong năm tới. Còn nếu muốn tiền tài thì sẽ mặc đồ lót màu vàng. Màu trắng với hy vọng sẽ mang lại sự yên bình. Đốt hình nộm của những người nổi tiếng: Từ chính trị gia đến các ngôi sao ca nhạc, tác gia nổi tiếng đều được người dân Panama làm hình nộm và đốt trong đêm Giao thừa. Truyền thống này với hy vọng mang lại may mắn. Tặng quà đầu năm: Nếu là người đầu tiên đến thăm nhà ai đó vào dịp Năm mới, hãy mang theo quà tặng tượng trưng cho may mắn. Bởi không, bạn sẽ bị coi là mang đến vận xui cho họ cũng như cho bản thân bạn. Nhiều người Scotland mê tín thậm chí còn không mời khách đến nhà mình trong tháng 1 chỉ để tránh điều không may. Nung chảy móng ngựa: Những chiếc móng ngựa bằng sắt hoặc thiếc được người dân Phần Lan nung chảy, cho vào xô nước đá. Họ dự đoán tương lai thông qua cách thiếc nóng đông lại trong nước đá. Ăn 7 bữa trong một ngày: Người dân Estonia sẽ ăn 7 bữa chính trong ngày đầu tiên của năm mới. Họ sẽ nhồi đầy dạ dày của mình mọi lúc dù khó chịu đến thế nào. Nhảy vào hồ băng: Người dân Nga ăn mừng năm mới bằng cách nhảy vào hồ băng, sau đó ôm một thân cây đã chết bên trong hồ. Thì thầm với bò: Người dân Bỉ sẽ thì thầm những điều ước nguyện với bò. Nếu ngẫu nhiên được bò đáp lại thì người nông dân sẽ có nhiều may mắn trong năm mới. Ngủ trong nghĩa trang: Người Chile muốn ăn mừng năm mới cùng những người thân trong gia đình, gồm cả người đã khuất. Họ sẽ thắp nến, cầu nguyện và ngủ trong nghĩa trang. Đính bánh mì mốc lên tường: Các gia đình Ireland sẽ đính bánh mỳ mốc lên đường với hy vọng xua đuổi tà ma và những điều ác độc ra khỏi căn nhà của mình. Đánh nhau: Người dân Peru sẽ đấm nhau để giải tỏa những bức xúc, ân oán trong năm cũ và tha thứ nhau trong năm mới. Ném tiền vào nước: Trong những ngày đầu năm, người Romania sẽ ném tiền xu vào bất kỳ nơi nào có nước. Chơi trò chơi với ngô: Những người phụ nữ chưa chồng sẽ xếp một đống hạt ngô trước mặt mình. Nếu ai được gà trống mổ ngô thì sẽ có cơ hội được làm cô dâu trong năm tới./.

