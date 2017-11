Dương Hoàng Yến cover Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP khiến SlimV nổi da gà

Tập 2 của chương trình Sao đại chiến đã lên sóng VTV3. Đây là chương trình âm nhạc mới gồm 12 tập với 8 cặp thí sinh là ca sĩ - nhà sản xuất tham gia. Trong tập 2, Dương Hoàng Yến được chờ đợi làm nên chuyện nhất là khi trong tập 1, cô và Dương Cầm nhận được số điểm khá thấp và chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên. Cặp đôi đến từ Hà Nội chon ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng để biểu diễn trong tập 2 với thử thách World Music. Dương Hoàng Yến thể hiện khá tốt phần trình diễn cùng vũ đoàn và nhận được không ít sự ủng hộ của khán giả trường quay. Dương Cầm cho biết, anh đã đầu tư rất nhiều thời gian, chất xám để có thể tạo ra một bản phối đậm chất World Music từ một ca khúc mang nhiều màu sắc EDM như Lạc Trôi. Nhận xét về tiết mục của tem Song Dương, producer SlimV thừa nhận đây là tiết mục khiến anh "nổi da gà", ngã mũ bái phục Dương Cầm. Producer Rhymastic cũng khen tiết mục nghe rất là "sướng tai". Tuy nhiên producer Nguyễn Dân, Only C và Đỗ Hiếu lại không thích phần hát của Dương Hoàng Yến và cái kết của bài. Nguyễn Dân cho rằng giọng hát của Dương Hoàng Yến có lẽ do sức khoẻ nên không được như ý hoàn toàn, ngoài ra: "Dân không hài lòng ở khúc cuối khi đẩy cao trào làm mất chất, vẫn còn yếu tố ngũ cung nhưng lại thiếu cân bằng". Only C thích bản gốc hơn, bản "Lạc trôi" của Dương Cầm thì xử lý hơi nặng tay làm anh cảm thấy mệt. "Đoạn xử lý sau của Dương Hoàng Yến khi có yếu tố Electronic vào thì Yến lại làm mất chất ngũ cung ban đầu, Yến lại xử lý thanh nhạc theo kiểu Opera. Đó là điều Only C rất không thích. Nếu vẫn giữ cái ban đầu đó thì sẽ sexy hơn và tôn bản phối của Dương Cầm lên rất nhiều", Only C chia sẻ. Trước những ý kiến từ các producer, Dương Hoàng Yến tỏ ra khá thoải mái. Với tinh thần cầu thị, nữ ca sĩ Dù chỉ là hứa hẹn sẽ tiếp tục cố gắng trong các tập tiếp theo. Với tiết mục khá thành công này, đội Song Dương đạt 1553 điểm sau 2 tập thi, xếp thứ 5 trong tổng số 8 đội tham gia dự thi./.

Tập 2 của chương trình Sao đại chiến đã lên sóng VTV3. Đây là chương trình âm nhạc mới gồm 12 tập với 8 cặp thí sinh là ca sĩ - nhà sản xuất tham gia. Trong tập 2, Dương Hoàng Yến được chờ đợi làm nên chuyện nhất là khi trong tập 1, cô và Dương Cầm nhận được số điểm khá thấp và chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên. Cặp đôi đến từ Hà Nội chon ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng để biểu diễn trong tập 2 với thử thách World Music. Dương Hoàng Yến thể hiện khá tốt phần trình diễn cùng vũ đoàn và nhận được không ít sự ủng hộ của khán giả trường quay. Dương Cầm cho biết, anh đã đầu tư rất nhiều thời gian, chất xám để có thể tạo ra một bản phối đậm chất World Music từ một ca khúc mang nhiều màu sắc EDM như Lạc Trôi. Nhận xét về tiết mục của tem Song Dương, producer SlimV thừa nhận đây là tiết mục khiến anh "nổi da gà", ngã mũ bái phục Dương Cầm. Producer Rhymastic cũng khen tiết mục nghe rất là "sướng tai". Tuy nhiên producer Nguyễn Dân, Only C và Đỗ Hiếu lại không thích phần hát của Dương Hoàng Yến và cái kết của bài. Nguyễn Dân cho rằng giọng hát của Dương Hoàng Yến có lẽ do sức khoẻ nên không được như ý hoàn toàn, ngoài ra: "Dân không hài lòng ở khúc cuối khi đẩy cao trào làm mất chất, vẫn còn yếu tố ngũ cung nhưng lại thiếu cân bằng". Only C thích bản gốc hơn, bản "Lạc trôi" của Dương Cầm thì xử lý hơi nặng tay làm anh cảm thấy mệt. "Đoạn xử lý sau của Dương Hoàng Yến khi có yếu tố Electronic vào thì Yến lại làm mất chất ngũ cung ban đầu, Yến lại xử lý thanh nhạc theo kiểu Opera. Đó là điều Only C rất không thích. Nếu vẫn giữ cái ban đầu đó thì sẽ sexy hơn và tôn bản phối của Dương Cầm lên rất nhiều", Only C chia sẻ. Trước những ý kiến từ các producer, Dương Hoàng Yến tỏ ra khá thoải mái. Với tinh thần cầu thị, nữ ca sĩ Dù chỉ là hứa hẹn sẽ tiếp tục cố gắng trong các tập tiếp theo. Với tiết mục khá thành công này, đội Song Dương đạt 1553 điểm sau 2 tập thi, xếp thứ 5 trong tổng số 8 đội tham gia dự thi./.