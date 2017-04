Giới trẻ Hà Thành “quậy tưng bừng” với Color Me Run 2017

Chiều nay (22/4) tại Hà Nội đã diễn ra đường chạy sắc màu Color Me Run thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Đây là lần thứ 3 sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Người tham gia sẽ phải chạy trên quãng đường dài 5km qua 5 cổng màu. Sự cuồng nhiệt của các bạn trẻ khiến cho không khí ngày hội càng được "hâm nóng". Mới xuất hiện từ cách đây vài ba năm nhưng Color Me Run đã trở thành một trong những sự kiện cực kỳ thu hút với giới trẻ Hà Nội. Các bạn trẻ được phát các gói bột để tung màu vào người nhau, tạo nên cảm giác phấn khích cho người tham gia. Bột màu phủ kín từ đầu đến chân của bất kỳ ai tham gia sự kiện. Bột màu sử dụng trong sự kiện được đảm bảo an toàn và dễ dàng tẩy rửa. Các bạn trẻ không quên chụp lại những bức ảnh cực chất tại đường chạy sắc màu. Sự kiện không chỉ thu hút giới trẻ Việt mà còn là ngày hội của những người bạn quốc tế. Ai cũng muốn hòa vào không khí sôi động của đường chạy sắc màu. Chẳng ai còn "sạch sẽ" khi đến với Color Me Run. Thỏa sức tung bột màu tại chặng đua màu hồng. Ngay cả các em nhỏ cũng được hòa mình vào đường chạy sắc màu.

