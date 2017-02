Hàng vạn du khách đổ về khai hội chùa Hương năm 2017

Lễ hội chùa Hương năm 2017 (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) - một trong những lễ hội quy mô và kéo dài nhất cả nước đã chính thức khai hội sáng nay 2/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Trong buổi sáng khai hội đã có hàng vạn du khách đến hành hương, trẩy hội.

Khai hội Chùa Hương 2017

Ngày khai hội chùa Hương năm nay thời tiết đẹp, thuận lợi cho du khách thập phương đi trẩy hội, lễ phật đầu năm. Từ sáng sớm, các đò chở khách từ bến Thiên Trù về động Hương Tích luôn tấp nập khách. Chị Đinh Trang Huyền, du khách ở Điện Biên cho biết: Đây là năm thứ 6 chị đi trẩy hội chùa Hương để cầu mong một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

"Tôi thấy năm nay Ban tổ chức làm rất tốt việc phân luồng giao thông trên dòng suối Yến, việc đi lại của người dân thông thoáng hơn, thuận lợi hơn. Và một điều đặc biệt nữa là vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trên dòng sông khác với những năm trước tôi đi, không còn thấy nhiều rác vứt trên dòng sông nữa. Thời tiết năm nay rất đẹp, như chiều lòng người. Sơn thủy rất hữu tình. Cầu cho một năm mới quốc thái dân an, mọi gia đình được bình yên hạnh phúc", chị Huyền nói.

Bến thuyền tấp nập du khách về trẩy hội

Năm nay, để phục vụ du khách về trẩy hội thuận tiện, an toàn, Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương Sơn đầu tư, cải tạo hệ thống khu vực nhà ga cáp treo. Ban tổ chức Lễ hội bố trí gần 5.000 xuồng, đò để phục vụ du khách; đồng thời bố trí gần 200 cán bộ, chiến sỹ công an tăng cường an ninh trật tự khu vực trong và ngoài lễ hội. Tuy nhiên, lượng khách về chùa Hương tăng đột biến so với mọi năm, ước tính sơ bộ gần 20 vạn lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu năm mới. Tình trạng chen lấn, ùn tắc cục bộ đã diễn ra tại một số khu vực lễ hội.

Đại tá Lê Xuân Văn - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an tiếp tục tăng cường phân luồng giao thông tránh tình trạng ùn tắc; phân công các tổ tuần tra, phụ trách quản lý từng khu vực; xử lý triệt để các đối tượng đón khách từ xa và các trường hợp cố tình chèo kéo, ép giá du khách.

"Có những ngày khách lên tới 6-7 vạn, nên việc ùn tắc cục chỉ trong vòng thời gian rất ngắn, lực lượng công an cũng đã giải toả và làm cho thông thoáng không bị ùn tắc. Còn việc xảy ra va chạm gần nhất như hôm qua là ngày mùng 5, thực ra là do du khách đông quá, giẫm chân vào nhau và gây ra xô xát. Lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự đã tiến hành giải quyết, hoà giải 2 bên ngay từ lúc đầu cho nên trật tự, an toàn của các du khách được đảm bảo tuyệt đối an toàn", Đại tá Lê Xuân Văn nói.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương cho biết: Đây là năm thứ 3, Lễ hội chùa Hương chọn chủ đề “Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch”. Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều đổi mới, công tác quản lý lễ hội được tăng cường hơn để hướng tới một lễ hội văn minh. Huyện Mỹ Đức và Ban Quản lý chùa Hương đang hoàn tất các thủ tục để trình Hội đồng di sản Quốc gia, thông qua Bộ Văn hóa để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Thượng tọa Thích Minh Hiền cho biết: "Có thể nói lễ hội Chùa hương xuân Đinh Dậu năm nay có rất nhiều điểm đặc biệt, nét đặc sắc so với các mùa xuân hội trước. Đó là vấn đề giữ gin môi trường, cảnh quan, thiên nhiên, từ trong ra ngoài, từ gần cho tới xa giữ gìn theo đúng 3 chữ là xanh, sạch, đẹp. Không để khói hương tràn lan, đốt tiền vàng âm phủ, vệ sinh môi trường cho sạch. Muốn giữ được như vậy thì tất cả chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa".

Năm 2017, Chùa Hương dự kiến đón khoảng 1,3 đến 1,5 triệu khách, thu ngân sách khoảng 100 tỷ đồng./.