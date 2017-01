Hàng vạn người dân trảy hội chùa Phật Tích cầu bình an

Ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết Đinh Dậu), hàng vạn du khách thập phương tấp nập về chùa Phật Tích (xã Phật Tích - huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn, cầu tài lộc, bình an.

Đông đảo du khách về dự hội chùa Phật Tích

Lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Tiên Du. Thông qua tổ chức các hoạt động văn nghệ, hát quan họ, trò chơi dân gian như cờ tướng, chọi gà, vật truyền thống nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Qua đó góp phần khơi dậy lòng tự hào của nhân dân địa phương về di sản văn hóa; đồng thời động viên nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2017.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ hội góp phần tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách địa phương về dự vừa nhằm quảng bá khu du lịch tâm linh thu hút các nguồn đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Lễ hội chùa Phật Tích được tổ chức theo nghi lễ truyền thống kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian có tính giáo dục truyền thống phù hợp với phong tục tập quán ở địa phương bảo đảm không khí lành mạnh cho du khách về bái chùa, lễ hội. Bên cạnh đó, Ban tổ chức nghiêm cấm mọi hoạt động lơi dụng tâm linh, mê tín dị đoan, đánh bạc trá hình… ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm, linh thiêng lễ hội.