Hé lộ hình ảnh hài hước của Xuân Bắc, Tự Long trong Gala Cười 2017

Tối 27/12, chương trình Gala Cười 2017 đã được ghi hình. Đây là chương trình hài kịch được VTV phát sóng thường niên vào Tết Nguyên đán. Mở màn chương trình là tiết mục Vân Dung vào vai nàng Juliet, Tự Long hóa thân thành nghệ sĩ Tuồng còn Quang Thắng đóng vai Romeo. Đây là tiết mục thay cho lời dẫn để bước vào các phần chính của chương trình. Trong các tiểu phẩm chính của chương trình, tiết mục hóa thân thành hai nhóm nhạc nổi tiếng Boney M, Modern Talking từng biểu diễn tại Việt Nam của Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng... đã đem lại nhiều tình huống hài hước, thú vị Tự Long và 3 cô gái hóa thân thành ban nhạc Boney M còn Xuân Bắc, Quang Thắng lại vào vai các thành viên của Modern Talking. Những phần tung hứng của các diễn viên đã mang tới một tiểu phẩm đặc sắc. Khép lại tiểu phẩm, cả hai bạn nhạc đã thể hiện một cách đầy hài hước ca khúc "Happy News Year" lời Việt mang nhiều ý nghĩa. Trong tiểu phẩm "Cướp trên giàn mướp" bộ 3 diễn viên: Duy Nam, Quân Anh, Trung ruồi khiến khán giả cười nghiêng ngả. 3 diễn viên trẻ đã thể hiện được sự duyên dáng của mình trên sân khấu hài với 1 câu chuyện về 2 nhân vật "xã hội đen" vào một quán cà phê mới mở với hy vọng sẽ kiếm chác chút đỉnh nhưng không ngờ rằng, chủ quán lại chính là đại ca của mình. Tiểu phẩm “Ông Tơ, Bà Nguyệt” do NSƯT Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Vân Dung, NSƯT Công Lý thể hiện. Hai diễn viên Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả mà còn giúp tiết mục trở nên thú vị hơn với giọng ca ngọt ngào. Còn Công Lý vào vai ông chồng suốt ngày say xỉn còn Vân Dung vào vai bà vợ đánh chồng. Các nghệ sỹ hài miền Nam - Thúy Nga, Hoàng Sơn, Xuân Nghị, Hoàng Linh mang đến câu chuyện "Món nợ khó đòi" về một con nợ (Thúy Nga) bằng sự láu cá của mình đã trả hết số nợ mà không phải bỏ ra một đồng nào. Chủ nợ (Hoàng Sơn) bị làm cho rối tung và thậm chí cuối cùng còn quyết định đi tìm món nợ từ những người không liên quan (Xuân Nghị, Hoàng Linh). Cùng với đó, Hoàng Sơn, Sơn Hải, Quỳnh Vy còn mang tới một tiểu phẩm hài thú vị khác "Bác thằng bần gặp thần lưu linh". Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ khác: Minh Quân, Hoàng Yến Có thể nói Gala Cười là một chương trình mang nhiều ý nghĩa, tập hợp những vở hài kịch đặc sắc do các nghệ sỹ hài ở cả miền Nam và miền Bắc cùng tham gia biểu diễn.

Tối 27/12, chương trình Gala Cười 2017 đã được ghi hình. Đây là chương trình hài kịch được VTV phát sóng thường niên vào Tết Nguyên đán. Mở màn chương trình là tiết mục Vân Dung vào vai nàng Juliet, Tự Long hóa thân thành nghệ sĩ Tuồng còn Quang Thắng đóng vai Romeo. Đây là tiết mục thay cho lời dẫn để bước vào các phần chính của chương trình. Trong các tiểu phẩm chính của chương trình, tiết mục hóa thân thành hai nhóm nhạc nổi tiếng Boney M, Modern Talking từng biểu diễn tại Việt Nam của Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng... đã đem lại nhiều tình huống hài hước, thú vị Tự Long và 3 cô gái hóa thân thành ban nhạc Boney M còn Xuân Bắc, Quang Thắng lại vào vai các thành viên của Modern Talking. Những phần tung hứng của các diễn viên đã mang tới một tiểu phẩm đặc sắc. Khép lại tiểu phẩm, cả hai bạn nhạc đã thể hiện một cách đầy hài hước ca khúc "Happy News Year" lời Việt mang nhiều ý nghĩa. Trong tiểu phẩm "Cướp trên giàn mướp" bộ 3 diễn viên: Duy Nam, Quân Anh, Trung ruồi khiến khán giả cười nghiêng ngả. 3 diễn viên trẻ đã thể hiện được sự duyên dáng của mình trên sân khấu hài với 1 câu chuyện về 2 nhân vật "xã hội đen" vào một quán cà phê mới mở với hy vọng sẽ kiếm chác chút đỉnh nhưng không ngờ rằng, chủ quán lại chính là đại ca của mình. Tiểu phẩm “Ông Tơ, Bà Nguyệt” do NSƯT Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Vân Dung, NSƯT Công Lý thể hiện. Hai diễn viên Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả mà còn giúp tiết mục trở nên thú vị hơn với giọng ca ngọt ngào. Còn Công Lý vào vai ông chồng suốt ngày say xỉn còn Vân Dung vào vai bà vợ đánh chồng. Các nghệ sỹ hài miền Nam - Thúy Nga, Hoàng Sơn, Xuân Nghị, Hoàng Linh mang đến câu chuyện "Món nợ khó đòi" về một con nợ (Thúy Nga) bằng sự láu cá của mình đã trả hết số nợ mà không phải bỏ ra một đồng nào. Chủ nợ (Hoàng Sơn) bị làm cho rối tung và thậm chí cuối cùng còn quyết định đi tìm món nợ từ những người không liên quan (Xuân Nghị, Hoàng Linh). Cùng với đó, Hoàng Sơn, Sơn Hải, Quỳnh Vy còn mang tới một tiểu phẩm hài thú vị khác "Bác thằng bần gặp thần lưu linh". Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ khác: Minh Quân, Hoàng Yến Có thể nói Gala Cười là một chương trình mang nhiều ý nghĩa, tập hợp những vở hài kịch đặc sắc do các nghệ sỹ hài ở cả miền Nam và miền Bắc cùng tham gia biểu diễn.