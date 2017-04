Huyền My đọ dáng cùng Top 5 Hoa hậu Hoà bình Thế giới

Chiều 17/4, buổi họp báo công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 (Miss Grand International 2017) đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của Á hậu Huyền My. Á hậu Huyền My sẽ là đại diện của Việt Nam tranh tài tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand International 2017. Huyền My xinh đẹp và quyến rũ trong chiếc váy trắng đơn giản. Cô luôn thu hút sự quan tâm của mọi người mỗi khi xuất hiện. Huyền My và Top 5 Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2016 tại sự kiện Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi (Indonesia). Á hậu 1 Nicole Cordoves (Philippines). Á hậu 2 Susaporn Malisorn (Thái Lan). Á hậu 3 Madison Anderson (Puerto Rico). Á hậu 4 Michelle Leosn (Mỹ). Miss Grand International 2017 dự kiến tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10 tại Quảng Bình, Phú Quốc và TP HCM.

