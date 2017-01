Khai hội Xuân Yên Tử 2017 sẽ diễn ra tại chùa Trình

Tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa hàng năm nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ về văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh của khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử.

Đây là một trong những lễ hội quy mô lớn, thu hút đông người dân và du khách thập phương tham dự. Đến thời điểm này, BTC lễ hội Yên Tử đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng khai hội.

Lễ đài khai hội sẽ được di chuyển ra Chùa Trình thay vì ở sân khai hội như hàng năm.

Ông Lê Tiến Dũng, Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, cho biết: “Công tác chuẩn bị lễ khai mạc hội xuân Yên Tử, BTC đã phối hợp với một số đơn vị chức năng lên phương án chuẩn bị sân khai mạc hội xuân tại chùa Trình, chuẩn bị về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để phòng chống cháy nổ liên quan đến công tác lễ khai mạc tại khu vực chùa Trình.

Ngổn ngang những hạng mục công trình đang được xây dựng trong khu Yên Tử.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thành phố Uông Bí đã giao Công an thành phố chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án thực hiện hiệu quả. Đồng thời, vận động lực lượng xe ôm, thợ chụp ảnh, bán hàng tham gia vào việc giữ gìn trật tự, thực hiện văn minh trong lễ hội.

Bên cạnh đó, Uông Bí cũng tăng cường quản lý Nhà nước tại khu di tích về công tác bảo vệ rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng cò mồi, ép khách, mê tín dị đoan, ăn xin… tại khu di tích.

Đoạn đường tránh rất nhỏ gây khó khăn cho bà con khi về hành hương lễ Phật

Tuy nhiên, hiện tại Yên Tử đang thi công, xây dựng công trình phục vụ Hội xuân Yên Tử năm 2017 như: Hệ thống biển chỉ dẫn trong khu di tích Yên Tử; bến xe quay đầu, khu dịch vụ tại bến xe quay đầu nên lộn xộn ngổn ngang các vật liệu xây dựng. Vì vậy, lễ hội xuân Yên Tử 2017, BTC đã quyết định di chuyển vị trí tổ chức hàng năm tại sân khai hội Yên Tử ra ngoài chùa Trình.

Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban trị sự kiêm chánh thư kí GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Năm nay, có cái bất tiện duy nhất là khai hội tại chùa Trình xa với trung tâm của Yên Tử nên sẽ có một số khó khăn cho phật tử. Tại khu di tích Yên Tử hiện nay công ty CP phát triển Tùng Lâm đang tiến hành xây dựng nên Ban trị sự cũng chủ động đề xuất mở lối để bà con có thể đi bộ tham gia lễ hội được thuận tiện hơn. Bến xe ở cách quá xa khu vực lễ Phật nên người đi bộ phải đi rất xa, nếu đi con đường tránh bây giờ càng xa nữa, cho nên phải khẩn trương mở lại con đường cũ đường tắt để bà con có thể được tự do đi bộ lên chùa lễ phật một cách tốt nhất".

Dự kiến mùa lễ hội Xuân Yên Tử năm nay sẽ đón trên 2 triệu lượt khách về lễ Phật. Do đó, các công tác đảm bảo an toàn, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm cần được tăng cường đảm bảo hơn nữa để Hội xuân Yên Tử tiếp tục trở thành điểm đến tâm linh của du khách trong và ngoài nước, đồng thời ghi dấu ấn, quảng bá những giá trị riêng có của quần thể di tích - danh thắng Yên Tử để sớm được công nhận là di sản thế giới./.