Lại Văn Sâm “sững sờ” khi nghe cậu bé 10 tuổi thuyết trình về bão số 12

Cùng với MC Lại Văn Sâm trong chương trình Mặt trời bé con, khán giả lại có cơ hội khám phá thế giới trẻ thơ vô cùng diệu kỳ và đầy thú vị vào mỗi tuần.

Tuần này sẽ là sự xuất hiện của 4 cô bé cậu bé rất đặc biệt: “Thần đồng piano” 8 tuổi đến từ nước Anh – cậu bé Leo Bailer-Yang, cô bé Gia Hân và cậu bé Thanh Phụng thông thạo can chi. Ngoài ra còn có cậu bé An Khánh với niềm đam mê tìm hiểu về các cơn bão.

MC Lại Văn Sâm đặt danh hiệu “siêu nhân Piano” cho cậu bé gốc Á 8 tuổi

Trong Mặt trời bé con tuần này sẽ có sự xuất hiện của Leo Bailer-Yang, một thần đồng âm nhạc 8 tuổi gốc Á. Bắt đầu học chơi piano từ năm 6 tuổi, cho đến 7 tuổi cậu bé này đã là người trẻ tuổi nhất thế giới khi đạt được chứng chỉ ABRSM cấp độ 8 với số điểm 144/150.

Bé Leo Bailer-Yang

Ngoài ra Leo còn nắm giữ trong tay 2 kỷ lục khác, là chứng chỉ ATCL và chứng chỉ trình diễn LTCL được cấp bởi Học viện âm nhạc danh giá Trinity London bằng những điểm số hết sức thuyết phục 92/100 (chứng chỉ LTCL tương đương với tấm bằng tốt nghiệp cuối cấp của học viện này).

Đã từng tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng của nước Anh với màn biểu đạt 3 triệu lượt xem trên Youtube, Leo trở nên nổi tiếng với tài đánh đàn điêu luyện.

Cậu bé cũng đã tham gia Little big shots ở nước Anh và là tâm điểm chú ý của rất nhiều tờ báo lớn khi vừa bịt mắt vừa đánh piano. Giành vô số huy chương và giải thưởng ở rất nhiều cuộc thi trên khắp thế giới, không biết đến với Mặt trời bé con, liệu Leo sẽ dành bất ngờ nào cho khán giả ở Việt Nam?

MC Lại Văn Sâm “sững sờ” khi nghe cậu bé 10 tuổi thuyết trình về các cơn bão

Mặt trời bé con đã giới thiệu cho khán giả rất nhiều cô bé cậu bé có khả năng đặc biệt và thú vị. Không ít lần những em bé dễ thương đã làm khán giả phải sửng sốt vì vốn kiến thức khổng lồ và sự đáng yêu.

Tuần này, khán giả sẽ cùng MC Lại Văn Sâm làm quen với một cậu bé rất đặc biệt. Đến từ Thanh Hóa, chỉ mới 10 tuổi nhưng An Khánh lại có một niềm đam mê khá “kì lạ”.

Bé An Khánh nói về cơn bão số 12 vừa đi vào Việt Nam

Thay vì thích đồ chơi lego hay xem hoạt hình, An Khánh lại dành trọn niềm say mê cho các cơn bão. Cậu bé có thể kể đọc "vanh vách" tên các cơn bão, cấp độ, kể cả những thông tin chi tiết về số người thiệt mạng và tổng thiệt hại về vật chất mà các cơn bão gây ra.

Đến với Mặt trời bé con, An Khánh không ngần ngại thể hiện sự am hiểu của mình về cơn bão số 12 vừa đi vào Việt Nam trong thời gian qua, và khiến MC Lại Văn Sâm sững sờ, kinh ngạc.

Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đến từ "nhà khí tượng học nhí" này trong chương trình sắp tới.

Cô bé 10 tuổi tiết lộ… “đang yêu” và mong muốn lấy chồng Mỹ

Một bất ngờ khác từ Hà Nội sẽ làm cho khán giả thích thú chính là Gia Hân 10 tuổi. Là một cô bé xinh xắn và chăm đọc sách, đặc biệt là văn học cổ điển, Gia Hân đã bắt đầu có những suy nghĩ rất thú vị “tình yêu”.

Thích các câu chuyện tình yêu bi kịch Romeo và Juliet “con thích những cái chết vì tình yêu”, cô bé cũng không ngần ngại tiết lộ trên sóng truyền hình “Con cũng đang yêu ở lớp, con yêu một bạn trai trong lớp”.

Bé Gia Hân

Ngoài ra, Gia Hân còn có ước mơ “lấy chồng Mỹ” rồi trở thành diễn viên Hollywood. Đến với Mặt trời bé con, cô bé 10 tuổi này sẽ trình diễn sở thích rất khác lạ so với độ tuổi của mình, đó chính là hát dòng nhạc thính phòng.

Ngoài ra, tuần này sẽ có sự xuất hiện của một cậu bé 5 tuổi với biệt tài liên quan đến hiểu biết về "can chi" (Thiên can và Địa chi trong Kinh Dịch-BTV). Chỉ mới 5 tuổi nhưng khả năng của Thanh Phụng đã vượt hẳn số tuổi của cậu bé. Can chi đối với người lớn đã rất khó để thông thạo nhưng Thanh Phụng lại tỏ rất có năng khiếu.

Bé Thanh Phụng

Mẹ cậu bé cũng đã giúp đỡ cậu phát huy tối đa khả năng của mình. Đến với Mặt trời bé con tuần này, cậu bé hứa hẹn sẽ làm cho khán giả phải trầm trồ vì khả năng “đặc biệt này”.

Tất cả sẽ được bật mí trong tập tiếp theo của Mặt trời bé con, phát sóng vào lúc 20h00 tối thứ 7, ngày 25/11/2017 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

