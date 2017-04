Ngắm những vũ điệu ballet đẹp mê hoặc trên đường phố Hong Kong

Sau New York, Cuba, thành phố Mexico và Puerto Rico, nhiếp ảnh gia Omar Robles tiếp tục khiến người xem kinh ngạc bởi những bức hình về các nghệ sĩ múa ballet trên đường phố Hong Kong. Nhiếp ảnh gia Omar Robles đến Hong Kong và bày tỏ sự thích thú với những khu chợ đêm, những ánh đèn neon sôi động và các con ngõ nhỏ. Giữa không gian phố xá đông đúc, nhộn nhịp của Hong Kong, những vũ công ballet khiến thời gian như ngừng lại bởi những điệu múa đẹp hút hồn. Sinh ra tại Puerto Rico và đang làm việc tại New York, Omar Robles nổi tiếng với những bức ảnh chân dung tuyệt đẹp chụp vũ công đang biểu diễn. Đối với Omar Robles, Hong Kong như một phông nền không làm bạn thất vọng. Các bức ảnh của anh mang một phong cách đặc biệt, làm nổi bật lên những nét đặc trưng của thành phố. Nhiếp ảnh gia đã mang những vũ điệu ballet đầy mê hoặc ra ngoài sân khấu sang trọng, để những nghệ sĩ hòa mình vào cuộc sống. Giữa những con hẻm nhỏ, nghệ sĩ ballet vẫn say mê với điệu múa của mình. Những điệu múa đẹp như một bức tranh. Thông qua những bức ảnh, Omar Robles muốn cho người xem thấy sự đối lập giữa nét đẹp, tinh tế và mềm mại của các vũ công với sự sôi động và hỗn độn của thành phố. Một điệu múa trên không trung tuyệt đẹp. Những bức ảnh của Omar Robles luôn được đón nhận bởi sự sáng tạo trong đó. Mọi người đều chờ đợi địa danh tiếp theo mà Omar sẽ đặt chân đến là đâu.

