Ngắm nữ hacker tóc xù quyến rũ của “Fast and Furious 8“

Những ngày qua, rạp chiếu phim dường như lúc nào cũng đông nghịt người chờ xem "Fast and Furious 8". Ngoài những màn đua xe thần tốc vô cùng đẹp mắt, nhiều người còn bị ấn tượng với cô gái tóc xù Nathalie Emmanuel này. Xuất hiện ở phần 7 cô đã khiến người xem vô cùng phấn khích khi vào vai Megan Ramsay – nữ hacker mới gia nhập nhóm của Dom. Megan tạo ra phần mềm "Thần nhãn" có khả năng theo dấu mọi mục tiêu trên toàn thế giới, đó cũng là chìa khóa cho những câu chuyện của tập 7. Vin Diesel đánh giá cao sự thể hiện của Nathalie Emmanuel trong phần 7. Cô được anh gọi với cái tên trìu mến “Angel”. Một chút gợi cảm, một chút thông minh, có lúc dễ thương, phá vỡ hình ảnh hacker truyền thống trước đây. Ở phần 8 này Nathalie Emmanuel có nhiều đất diễn hơn nên khiến khán giả ấn tượng hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều người cho rằng ở phần này Nathalie Emmanuel khiến Michele Rodriguez bị lu mờ. Sinh năm 1989, sở hữu chiều cao 1,7m, người đẹp mang ba dòng máu Dominica - Saint Lucia - Anh. Nathalie Emmanuel được biết đến là nữ diễn viên đầy triển vọng của xứ sở sương mù. Cô còn được biết đến với vai diễn Missandei trong serie phim truyền hình nổi tiếng Game of Thrones và một vai trong Maze Runner: The Scorch Trials (2015). Nathalie Emmanuel hứa hẹn sẽ là tên tuổi "hot" của làng giải trí trong thời gian sắp tới. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/CiZotOkeK8Ly8UZVeuKg/2017_04_15/F_F8_XYDL.MP4

