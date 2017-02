Ngày mai, khai hội chùa Bái Đính 2017

Diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch, Lễ hội chùa Bái Đính là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Ban tổ chức Lễ hội chùa Bái Đính năm 2017 cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phục vụ cho Lễ hội chùa Bái Đính 2017 đã được hoàn tất. Tỉnh Ninh Bình tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo khách mua hàng, chụp ảnh, trông giữ xe trái phép; đồng thời điều tiết giao thông; lắp đặt các bảng thông báo nội quy của khu du lịch, giá cả từng loại dịch vụ để thuận lợi cho khách tham quan và nhân dân đến lễ Phật, du Xuân…

Lễ hội chùa Bái Đính (Ảnh minh họa)

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Bái Đính, Phó Ban Ban trị sự phật giáo tỉnh Ninh Bình cho biết: "Điểm mới so với mọi năm là năm nay nhà chùa in rất nhiều lịch và những tờ chúc phúc tặng cho bà con đến chùa lễ phật. Nhà chùa cũng tổ chức các tổ hướng dẫn và những người phục vụ trong chùa đón tiếp và hướng dẫn khách đi lễ theo đúng từng trình tự trong chùa. Du khách có thể đi theo 2 nơi, đó là có thể đi theo đường đi bộ, và đi theo xe điện để lên tham quan chiêm bái. Sự phân luồng đối với các lối lên lối xuống để vào tham quan chiêm bái lễ phật ở chùa Bái Đính năm nay có sự tiến bộ rất rõ rệt so với các năm trước".

Năm nay, Lễ hội chùa Bái Đính gồm 2 phần: Phần lễ có các nghi thức thắp hương thờ Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn, đánh trống, đánh chiêng khai hội. Phần hội có các hoạt động mang tính chất văn hoá tâm linh như: Rước Kiệu và những hoạt động liên quan đến tâm linh tín ngưỡng và tổ chức Lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cho mọi người trong năm mới được bình an và hạnh phúc, thả chim phóng sinh, giao lưu văn nghệ quần chúng.../.