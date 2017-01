Ngọc Hân, Huyền My tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ

Sáng 8/1, chương trình hiến máu ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức diễn ra tại Đại học Quốc Gia Hà Nội. Á hậu Huyền My tham gia diễu hành hưởng ứng ngày Chủ Nhật Đỏ. Huyền My và nghệ sĩ hài Xuân Bắc trong buổi diễu hành. Nghệ sĩ hài Xuân Bắc hào hứng tham gia hoạt động ý nghĩa này. Chương trình cũng có sự góp mặt của hoa hậu Ngọc Hân. Á hậu Thanh Tú. Thanh Tú tại bàn đăng ký hiến máu. Hoa hậu Ngọc Hân tham gia hiến máu. Chương trình cũng được các bạn sinh viên trên địa bàn hưởng ứng hết sức nhiệt tình. Các chiến sĩ trẻ hăng hái tham gia hiến máu. Ngày Chủ Nhật Đỏ là chương trình hiến máu nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

