“Người phán xử” chiến thắng ấn tượng tại VTV Awards 2017

Tối 7/9, Lễ trao giải VTV Awards 2017 đã diễn ra tại Đài THVN với hai người dẫn chương trình nhà báo Lại Văn Sâm và MC Vân Hugo. NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh và các diễn viên Kang Tae Oh, Hồng Đăng , Bảo Anh là những ứng cử diễn cho hạng mục diễn viên nam ấn tượng của VTV Awards 2017. Với vai diễn Phan Quân xuất sắc trong bộ phim "Người phán xử", NSND Hoàng Dũng nhận giải thưởng diễn viên nam ấn tượng. Ở hạng mục diễn viên nữ ấn tượng có sự xuất hiện của các diễn viên Hồng Diễm, Nhã Phương, Bảo Thanh, Kim Oanh và Thanh Hương. Vượt qua Nhã Phương, Bảo Thanh diễn viên chính trong phim "Sống chung với mẹ chồng" đã được xướng tên tại hạng mục diễn viên nữ ấn tượng. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và MC Thanh Bạch công bố kết quả tại hạng mục nghệ sĩ hài ấn tượng. Và người đọat giải nghệ sĩ hài ấn tượng tại VTV Awards 2017 đã thuộc về nghệ sĩ hài Xuân Bắc khi anh vượt qua các nghệ sĩ hài Hoài Linh, Trường Giang, Trấn Thành và Công Lý. Hạng mục phim truyền hình ấn tượng thuộc về bộ phim "Người phán xử". Vũ Cát Tường được xướng tên tại hạng mục Ca sĩ ấn tượng. MC Thành Trung chiến thắng tại hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng. Hạng mục Chương trình âm nhạc ấn tượng đã thuộc về chương trình 'Sing my song' của công ty Cát Tiên Sa. Chương trình VTV đặc biệt: 'Giấc mơ bay' nhận giải tại hạng mục chương trình Văn hoá, Khoa học, Xã hội, Giáo dục ấn tượng. 44 thầy giáo trường Tiểu học Tri Lễ (Nghệ An) nhận giải hạng mục Nhân vật của năm với những nghĩa cử hết sức cao đẹp. Ở hạng mục Hình ảnh thời sự ấn tượng, hình ảnh Khúc bi tráng Gạc Ma đã được xướng tên trên bục nhận giải. NSƯT Công Lý và Xuân Bắc nhận giải Chương trình của năm cho Táo quân Xuân Đinh Dậu. (Ảnh: VTV) Kình ngư Ánh viên nhận giải Nhân vật của năm do Hội đồng thẩm định bình chọn từ Tổng giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh. (Ảnh: VTV) Lễ trao giải còn có sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, Nhóm MTV, Ca sĩ Bích Phương, Ca sĩ Thanh Lam.

