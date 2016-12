Những con số “khủng” của lễ hội thời trang và âm nhạc ngoài trời

Được tổ chức tại hai địa điểm TP HCM và Hà Nội, "Vision – Steps of Glory đã thu hút gần 30.000 khán giả tham dự. Đặc biệt sự kiện diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) vừa qua đã có gần 20.000 khán giả. Thậm chí trước khi chương trình bắt đầu, mọi người đã xếp thành hàng dài trước sân vận động Hàng Đẫy để chờ vào cửa. Sự kiện cũng có sự tham dự của 20 NTK Việt: Đỗ Mạnh Cường, Kelly Bùi, Nii, Vincent Đoàn, Katy Nguyễn, Tú Ngô & Minh Phúc, Tùng Vũ, An Nhiên, Ivan Trần, Văn Thành Công, Minh Công, Phan Quốc An, Hà Nhật Tiến, Trần Hùng, Trị Lý, Hà Trương, Hà Duy, Linh Đoàn, Nguyễn Ngọc Lê, Devon Nguyễn. Một sân khấu catwalk dài gần 200m đã được dựng lên tại Hà Nội để phục vụ chương trình. Đặc biệt, kết cấu của sàn còn được chia làm nhiều nhánh rẽ, giúp người xem có thể quan sát được người mẫu trình diễn ở nhiều góc nhìn khác nhau. Cùng với đó, "Vision – Steps of Glory" hội tụ tham gia biểu diễn của những Quán quân, Á quân bước ra từ Vietnam’s Next Top Model, The Face như: Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Thùy Trang, Trang Khiếu, Phí Phương Anh,… Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 - Hoàng Thùy sải bước tự tin trong đêm diễn tại Hà Nội. Hơn 10 ngôi sao ca nhạc hàng đầu của hai miền Nam Bắc đã có dịp thể hiện lại những bản hit của họ trước hàng chục nghìn người hâm mộ như: Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tiên Tiên, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, Oplus, Lê Hiếu,… Các ca sỹ đã mang tới một "bữa tiệc" âm nhạc trọn vẹn và đầy màu sắc với sự hòa quyện của thời trang. Để tạo nên một chương trình đặc sắc như vậy, tổng đạo diễn Việt Thanh cho biết, một êkíp gần 500 người đã dành hơn 2 tháng tròn để chuẩn bị mọi thứ. Từ việc chọn địa điểm tổ chức, dàn dựng, kịch bản, sắp xếp lịch chạy chương trình cho nghệ sĩ,...

