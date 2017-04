Phạm Hương thân thiết ôm Lệ Hằng tại họp báo Hoa hậu Hoàn vũ

Chiều 19/4, Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Lệ Hằng và Á hậu Ngô Trà My đã có mặt tại Hà Nội để tham dự chương trình tọa đàm đặc biệt “Futurista – Người kế vị tương lai”, nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ba người đẹp duyên dáng đọ sắc với áo dài. Giữ vai trò là người đồng hành xuyên suốt cùng các hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong việc tìm ra người kế vị tương lai, đương kim hoa hậu Phạm Hương nổi bật hơn cả khi diện áo dài trắng họa tiết. Vẻ kiêu sa và phong thái tự tin của đương kim Hoa hậu. Tại chương trình, Phạm Hương chia sẻ những cảm xúc và bài học đắt giá bản thân đã từng trải qua sau khi chinh chiến qua nhiều cuộc thi sắc đẹp. Phạm Hương cho biết, Hoa hậu Hoàn vũ là điều tự hào nhất trong đời mà cho đến bây giờ cô có được. Cuộc thi đánh dấu bước ngoặt thay đổi cuộc đời của Phạm Hương sang một trang mới, từ 1 cô gái rất bình thường, sau một đêm được tất cả mọi người biết đến. Phạm Hương có được nhiều thứ, nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều. Phạm Hương thị phạm cho các cô gái đang ấp ủ giấc mơ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2017 cách giới thiệu bản thân với dáng vẻ đầy tự tin. Phạm Hương chia sẻ, trong suốt hơn 1 năm vừa qua, cô được công chúng quan tâm, yêu thương rất nhiều, được đi nhiều nơi, làm nhiều điều có ý nghĩa, hiểu được giá trị của mình, được sống, cống hiến và lao động thật sự. Nhưng cũng có điều tiếc nuối, đó là Phạm Hương dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi gia đình. Tháng 8 tới đây, Phạm Hương sẽ là người trao lại vương miện Hoa hậu Hoàn vũ cho cô gái xứng đáng nhất. Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng xuất hiện tại họp báo với áo dài hồng nổi bật. Cô vừa trở về sau chuyến đi Nhật để tham dự một sự kiện giao lưu văn hoá và trình diễn bộ sưu tập áo dài của Nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Cùng với Phạm Hương, đây là khoảng thời gian người đẹp Đà Nẵng tất bật với các hoạt động quảng bá cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Bản thân Lệ Hằng nhấn mạnh khi tham gia bất cứ cuộc thi nào, bạn cần đặt hết sức cố gắng và nỗ lực. Phạm Hương và Lệ Hằng ôm nhau thân thiết tại sự kiện. Á hậu Ngô Trà My nền nã với áo dài màu hồng nhạt. Tham gia chương trình, Ngô Trà My đã có những chia sẻ xung quanh việc giảm tới 10kg để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ cách đây 2 năm. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý. Vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội (6/2017), vòng Bán kết (7/2017) và Chung kết (19/8) sẽ được tổ chức tại Diamond Bay City, Nha Trang.

