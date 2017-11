Sôi nổi ngày hội đoàn kết vùng cao

Thôn Achiing, xã A Tiêng được chọn làm điểm để tổ chức ngày hội Đoàn kết các dân tộc. Nhiều cán bộ làm công tác mặt trận ở các thôn khác được mời về dự và theo dõi ngày hội, trước khi về tổ chức tại thôn mình. Các hình thức tổ chức vui chơi được nam nữ thanh niên quản trò, điều hành, không phân biệt tuổi tác cùng hòa chung theo các trò chơi đổ nước vào chai, nhảy bao bố, kéo co, bóng chuyền làm cho bản làng thêm sức sống mới. Ở thôn R’bhướp, dù đã thành lập mới hai thôn tự quản ở hai khu dân cư khác nhau, nhưng vì sự kiện chung của làng, tạo thêm sự gắn bó, đoàn kết như khi còn ở chung làng, người dân nơi đây đã về làng chính R’bhướp, nơi có gươl để cùng sum họp, chung tay giết mổ heo gà và cùng nấu nướng quanh sân gươl. Trẻ em thì vui đùa, chơi bóng quanh làng. Mỗi khi tụ tập trong gươl, những người biết thổi kèn, sử dụng thành thạo các nhạc cụ Cơ Tu được mời đến để phục vụ cho nhân dân thưởng thức. Trước khi nghe ôn lại truyền thống ngày hội đoàn kết các dân tộc Việt Nam, ông Bhling Agrưn (ở thôn Tàvàng) đã trình bày hơn 5 loại nhạc cụ do ông tự làm cho bà con trong thôn nghe. Trong các ngày hội đoàn kết dân tộc, ngoài khoản kinh phí được cấp theo quy định, người dân trong thôn còn tự đóng góp thêm để mua heo, gà làm mâm ăn chung trong gươl làng. Những người vắng mặt được làng chia phần cho người thân mang về. Ngày hội đoàn kết các dân tộc Việt Nam năm nay ở xã A Tiêng diễn ra hết sức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, an toàn và tiết kiệm, từng bước củng cố thêm sức mạnh đoàn kết dân tộc, đặt niêm tin vững chức trên từng đôi vai người dân để tiếp tục chung tay xây dựng xã A Tiêng và huyện Tây Giang thêm vững mạnh.

Thôn Achiing, xã A Tiêng được chọn làm điểm để tổ chức ngày hội Đoàn kết các dân tộc. Nhiều cán bộ làm công tác mặt trận ở các thôn khác được mời về dự và theo dõi ngày hội, trước khi về tổ chức tại thôn mình. Các hình thức tổ chức vui chơi được nam nữ thanh niên quản trò, điều hành, không phân biệt tuổi tác cùng hòa chung theo các trò chơi đổ nước vào chai, nhảy bao bố, kéo co, bóng chuyền làm cho bản làng thêm sức sống mới. Ở thôn R’bhướp, dù đã thành lập mới hai thôn tự quản ở hai khu dân cư khác nhau, nhưng vì sự kiện chung của làng, tạo thêm sự gắn bó, đoàn kết như khi còn ở chung làng, người dân nơi đây đã về làng chính R’bhướp, nơi có gươl để cùng sum họp, chung tay giết mổ heo gà và cùng nấu nướng quanh sân gươl. Trẻ em thì vui đùa, chơi bóng quanh làng. Mỗi khi tụ tập trong gươl, những người biết thổi kèn, sử dụng thành thạo các nhạc cụ Cơ Tu được mời đến để phục vụ cho nhân dân thưởng thức. Trước khi nghe ôn lại truyền thống ngày hội đoàn kết các dân tộc Việt Nam, ông Bhling Agrưn (ở thôn Tàvàng) đã trình bày hơn 5 loại nhạc cụ do ông tự làm cho bà con trong thôn nghe. Trong các ngày hội đoàn kết dân tộc, ngoài khoản kinh phí được cấp theo quy định, người dân trong thôn còn tự đóng góp thêm để mua heo, gà làm mâm ăn chung trong gươl làng. Những người vắng mặt được làng chia phần cho người thân mang về. Ngày hội đoàn kết các dân tộc Việt Nam năm nay ở xã A Tiêng diễn ra hết sức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, an toàn và tiết kiệm, từng bước củng cố thêm sức mạnh đoàn kết dân tộc, đặt niêm tin vững chức trên từng đôi vai người dân để tiếp tục chung tay xây dựng xã A Tiêng và huyện Tây Giang thêm vững mạnh.