The Face tập 3: Khánh Linh bị loại, Minh Tú tức giận mắng mỏ Lan Khuê

Tối 25/6, tập 3 The Face - Gương mặt thương hiệu đã lên sóng truyền hình VTV3. Tuần trước, cuộc thi đã chia tay với thí sinh đầu tiên trong top 12 là Thiếu Lan, thì cuộc chiến tuần này sẽ căng thẳng và cam go hơn khi 1 thí sinh tiếp tục dừng chân. Các thí sinh bước vào thử thách "Quay clip quảng bá thể thao" với 2 vòng thi do HLV Lan Khuê "cầm trịch". Đội Hoàng Thùy tham gia phần Squat, đội Minh Tú tập với dụng cụ thể thao, các thành viên đội Lan Khuê sẽ tập Kick - Boxing.

Trúc Anh tỏ ra khá tự tin với các phần thi.

Ở đội Lan Khuê, với thân hình chắc khỏe, Phan Ngân rất thích hợp với Boxing. Tuy nhiên, trong lúc thể hiện phần thi của mình cô đã được HLV Hoàng Thùy nhắc nhở nên điều chỉnh làn hơi để giữ sức. HLV Lan Khuê liền nói Hoàng Thùy "đứng im và nghe thôi" vì thử thách này do cô "cầm trịch". Hoàng Thùy cũng chia sẻ rằng "Thử thách lần này không phải là sở trường của Lan Khuê".

Mâu thuẫn cũng bắt đầu dâng cao hơn khi HLV Minh Tú thẳng thắn nói: "Khi đảm nhận vai trò HLV thị phạm, đồng nghĩa phải thị phạm cho tất cả các thí sinh nhưng Minh Tú thấy rằng Lan Khuê chỉ hướng dẫn nhiều nhất cho thí sinh của Lan Khuê thôi".

Nhiều thí sinh căng thẳng với thử thách "Quay clip quảng bá thể thao".

Với Mỹ Nhân, thí sinh được đánh giá cao của đội Lan Khuê thì bị thí sinh Trúc Anh nhận xét: "Mỹ Nhân làm không tốt, đánh tay đánh không được, đá cũng không biết đá". Mỹ Duyên lại bị một màu và khá mệt mỏi với boxing. Riêng Tú Hảo cô tự nhận là thí sinh thể hiện yếu nhất trong đội Lan Khuê. Tiếp theo là đội HLV Hoàng Thùy với bộ môn squat, Phương Chi, Tường Ly và Quỳnh Như được HLV Lan Khuê nhận xét "gợi cảm quá đà", cô liên tục bật cười trước những hành động squat sexy của thí sinh đội Hoàng Thùy.

Quỳnh Như có thân hình săn chắc.

Một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa HLV Lan Khuê và Minh Tú sau phần thi của Đồng Ánh Quỳnh đã diễn ra. Lan Khuê cho rằng nữ thí sinh đã có động tác và biểu cảm quá gợi cảm không phù hợp thì Minh Tú liền to tiếng: "Lan Khuê ngồi ở đây thì làm sao Lan Khuê thấy được thái độ của bạn khi tập cái này". Trong khi đó, Khánh Linh được HLV Lan Khuê khen nức nở vì đã thể hiện được đúng tinh thần thể thao.

Người giành chiến thắng là Đồng Ánh Quỳnh đội Minh Tú.

Đến vòng thi thứ hai là nghe nhạc và thực hiện clip nhảy trên xe đạp dưới dự hỗ trợ của biên đạo Phạm Lịch. Ở phần thi này, ngoài sự năng động, tươi trẻ, quyến rũ các thí sinh còn phải cảm nhạc và có thần thái tốt nhất để giành chiến thắng. Và trước khi công bố kết quả, top 11 đã cùng tạo nên một clip quảng bá thể thao với tiêu chí #manhmekhongluibuoc và người giành chiến thắng ở thử thách này là Đồng Ánh Quỳnh đội Minh Tú.

Khách mời và các huấn luyện viên.

Top 11 tiếp tục đến với thử thách tiếp theo là "Catwalk trên sỏi" với bộ sưu tập "Hoa trong đá" của thương hiệu thời trang Ivy Moda. Mở màn là đội Minh Tú, các HLV đều dành lời khen cho Đồng Ánh Quỳnh, Trúc Anh mang đến sự tươi mới, Khánh Linh nhẹ nhàng, uyển chuyển, trong khi Thiên Nga khiến mọi người khá lo lắng. Phan Ngân cho rằng Thiên Nga đi rất "ì ạch" và cô chưa bao giờ đánh giá cao phần đi catwalk của Thiên Nga.

Khánh Linh catwalk khá tốt.

Đến lượt các cô gái đội Hoàng Thùy, thí sinh Tường Linh được đánh giá cao vì mang đúng tinh thần của bộ sưu tập rất nhẹ nhàng và bay bổng. Quỳnh Như được HLV Minh Tú cho là thiếu đi sự nữ tính của bộ sưu tập, và đánh tuột đi cảm xúc của mọi người. Phương Chi mang đến sự thú vị, mềm mại nhưng đôi tay của cô được HLV Lan Khuê cho rằng vẫn còn cứng. Đặc biệt, màn kết của đội Hoàng Thùy được các HLV còn lại đánh giá là "rườm rà", "rối mắt" và "nhàm chán". Cuối cùng là đội Lan Khuê, cô nàng Tú Hảo vẫn còn lúng túng và lo sợ, Mỹ Duyên và Mỹ Nhân được đánh giá khá cao, Phan Ngân được nhận xét vẫn còn khá căng thẳng.

Ông Phạm Lê Hoàng Linh, đại diện Ivy Moda khó khăn khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Kết thúc phần thi, người đại diện thương hiệu thời trang Ivy Moda Phạm Lê Hoàng Linh đưa ra kết quả, và cuối cùng người giành chiến thắng là đội Lan Khuê.

Và sau khi Khánh Linh và Quỳnh Như bước vào phòng loại, HLV Lan Khuê rất khó khăn để lựa chọn, cô đã cho cả hai cawlak trên sỏi lại 1 lần cuối cùng và sau đó, Lan Khuê đã loại Khánh Linh đội Minh Tú.

Khánh Linh được nhận xét là đi catwalk tốt hơn Quỳnh Như nhưng bị loại khiến cô ấm ức ôm HLV Minh Tú khóc nức nở. Ngay sau đó, Minh Tú đã tới gặp Lan Khuê để hỏi cho rõ sự việc. Mặc Lan Khuê giải thích nhưng Minh Tú vẫn rất bực tức cho rằng Lan Khuê cố chấp loại đi 1 thí sinh tiềm năng.

Minh Tú "không vừa" khi mắng thẳng mặt Lan Khuê vì loại thí sinh của đội cô.

Lan Khuê liền nói "không có một bản sao nào, hoàn hảo hơn bản chính, Khánh Linh quá giống với một nhân vật khác". Người xem liền nghĩ đến Tâm Tít, người luôn được so sánh với Khánh Linh về sắc vóc. Minh Tú liền lớn tiếng "Điều bạn nói đang xúc phạm đến người khác, đừng để tình cảm cá nhân vào chương trình này, suy nghĩ lại đi, ở đây đừng làm hoa hậu thân thiện đừng làm miss 10+1" và nắm tay lôi Khánh Linh ra ngoài "đi, không có gì phải khóc". Lan Khuê nói "Thì cũng đã loại rồi phải chịu thôi", Minh Tú liền bật lại: "Cứ chờ đã, bôi cái môi thâm đó rồi hãy nói chuyện với chị" hay "Xin lỗi nha, đã dám vô nói chuyện với bạn thì tôi đã rất bình tĩnh rồi".

Tập 4 The Face - Gương mặt thương hiệu sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 2/7 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

