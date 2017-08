Toàn cảnh đêm chung kết The Face - Gương mặt thương hiệu 2017

Ali Hoàng Dương mở màn bằng ca khúc sôi động mang tên "Theo em" top 11 cùng xuất hiện và khoe những bước đi quyến rũ, tự tin. Các HLV cũng xuất hiện trên sân khấu, lần đầu tiên Minh Tú và Lan Khuê cùng nắm tay nhau trên sàn catwalk. Ca sĩ Lưu Hương Giang trình diễn "Rock your body". Đây là ca khúc mới lần đầu tiên được nữ ca sĩ thể hiện trên sân khấu. Top 4 thực hiện thử thách Catwalk và selfie cùng sản phẩm điện thoại thông minh. Đội Minh Tú tạo dáng cùng điện thoại. Tú Hảo với gương mặt đẹp ấn tượng. Trương Mỹ Nhân. Các thành viên đội Lan Khuê. Đội Hoàng Thuỳ. Tường Linh với vẻ đẹp ngọt ngào. Ca sĩ Tóc Tiên là người đại diện nhãn hàng đưa ra các tiêu chí cần thiết dành cho Top 4, mỗi thí sinh đều còn thể hiện khả năng ứng biến trước truyền thông, cho thấy sự thông minh và bản lĩnh của các cô gái. Tường Linh thể hiện được sự tự tin, tự nhiên trước những câu hỏi khó từ báo chí, khách mời. Tú Hảo là thí sinh đầu tiên bước vào thử thách. Trước những câu hỏi của báo chí và đại diện nhãn hàng, Tú Hảo đã trả lời rất tự tin và nhận được lời khen từ Hoàng Thuỳ. Đồng Ánh Quỳnh được khen ngợi về động tác tạo dáng giống Tóc Tiên nhưng bị Tóc Tiên cho rằng phần pose hình nhìn giống PG hơn là người mẫu. Mặc dù bị chê nhưng Ánh Quỳnh vẫn nhanh chóng lấy lại sự tự tin, bản lĩnh của mình để thể hiện lại và nhận được nhiều lời khen từ khách mời. Only C thể hiện hit mới trong Em chưa 18 mang tên 'Yêu là tha thu'. Bên cạnh phần trình diễn của Only C là sự xuất hiện của top 3 The Face mùa 1 là Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh và Khánh Ngân. Sau phần thể hiện của Only C, Tóc Tiên cũng xuất hiện với ca khúc "Hôm nay tôi cô đơn quá". Các thí sinh và huấn luyện viên bước ra sân khấu chia sẻ cảm nghĩ của mình về chặng đường vừa qua và kêu gọi bình chọn. HLV Hoàng Thuỳ hi vọng khán giả sẽ thấy được sự tận tâm của mình và yêu thương các thí sinh. HLV Minh Tú cho biết cô tin tưởng vào sự lựa chọn thí sinh của mình và hi vọng khán giả luôn yêu thương cô cũng như thí sinh của mình. HLV Lan Khuê cho biết cô phải tập trung rất nhiều khi có tận 2 thí sinh của đội vào chung kết và rất yên tâm sau khi thấy các thí sinh của mình thể hiện. Với số lượng bình chọn từ khán giả cao nhất là 40,75%, Tú Hảo team Lan Khuê đã chính thức đăng quang ngôi vị Quán quân The Face - Gương Mặt Thương Hiệu mùa thứ hai./.

