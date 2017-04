Việt Nam thi tài với người đẹp du lịch và môi trường thế giới ở Ai Cập

Tất cả các thí sinh đã thể hiện phần thi tài năng về hội họa, khiêu vũ, hát. Ban giám khảo đã chọn được Top 10 người đẹp để tiếp tục chọn ra 3 thí sinh giành chiến thắng. Người đẹp Ukraine đứng ở vị trí thứ 3 với phần thể hiện vũ đạo phương Đông. Người đẹp Australia đứng ở vị trí thứ 2 với phần tiết mục hát. Người giành chiến thắng trong cuộc thi tài năng là thí sinh người Belarus. Trong cuộc thi này, báo tin tức điện tử Ai Cập (Akhbarelyom) cũng đưa hình ảnh người đẹp Việt Nam – Nguyễn Thị Thành với trang phục áo dài truyền thống. Cuộc thi hoa hậu môi trường và du lịch quốc tế 2017 do Bộ du lịch và cổ vật Ai Cập phối hợp với Cơ quan xúc tiến du lịch Ai Cập phối hợp tổ chức. Có 90 người đẹp đại diện cho các nước trên toàn thế giới tham dự. Cuộc thi nhằm thúc đẩy ngành du lịch Ai Cập vốn đang bị ngưng trệ do khủng hoảng kinh tế, bất ổn về an ninh thời gian qua. Các nữ hoàng sắc đẹp sẽ quay video clip, miêu tả các điểm nổi bật, đặc sắc nhất của các khu du lịch ở Ai Cập bằng ngôn ngữ của đất nước mình và truyền tải thông điệp đó tới mọi người. Ban tổ chức mong muốn, thông qua cuộc thi, các thí sinh sẽ truyền tải thông điệp về du lịch và lòng hiếu khách của Ai Cập cũng như nâng cao nhận thức của mọi người trên hành tinh trong bảo vệ môi trường. Cuộc thi kéo dài trong 14 ngày. Các thi sinh sẽ được tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Ai Cập như thư viện Alexandria, Kim Tự Tháp Giza, Bảo tàng quốc gia, cùng các điểm du lịch khác. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào ngày 14/4 tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheik, ở Sinai, Ai Cập./.

Tất cả các thí sinh đã thể hiện phần thi tài năng về hội họa, khiêu vũ, hát. Ban giám khảo đã chọn được Top 10 người đẹp để tiếp tục chọn ra 3 thí sinh giành chiến thắng. Người đẹp Ukraine đứng ở vị trí thứ 3 với phần thể hiện vũ đạo phương Đông. Người đẹp Australia đứng ở vị trí thứ 2 với phần tiết mục hát. Người giành chiến thắng trong cuộc thi tài năng là thí sinh người Belarus. Trong cuộc thi này, báo tin tức điện tử Ai Cập (Akhbarelyom) cũng đưa hình ảnh người đẹp Việt Nam – Nguyễn Thị Thành với trang phục áo dài truyền thống. Cuộc thi hoa hậu môi trường và du lịch quốc tế 2017 do Bộ du lịch và cổ vật Ai Cập phối hợp với Cơ quan xúc tiến du lịch Ai Cập phối hợp tổ chức. Có 90 người đẹp đại diện cho các nước trên toàn thế giới tham dự. Cuộc thi nhằm thúc đẩy ngành du lịch Ai Cập vốn đang bị ngưng trệ do khủng hoảng kinh tế, bất ổn về an ninh thời gian qua. Các nữ hoàng sắc đẹp sẽ quay video clip, miêu tả các điểm nổi bật, đặc sắc nhất của các khu du lịch ở Ai Cập bằng ngôn ngữ của đất nước mình và truyền tải thông điệp đó tới mọi người. Ban tổ chức mong muốn, thông qua cuộc thi, các thí sinh sẽ truyền tải thông điệp về du lịch và lòng hiếu khách của Ai Cập cũng như nâng cao nhận thức của mọi người trên hành tinh trong bảo vệ môi trường. Cuộc thi kéo dài trong 14 ngày. Các thi sinh sẽ được tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Ai Cập như thư viện Alexandria, Kim Tự Tháp Giza, Bảo tàng quốc gia, cùng các điểm du lịch khác. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào ngày 14/4 tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheik, ở Sinai, Ai Cập./.