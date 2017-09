Bị viêm họng cấp, Thu Minh vẫn “đánh liều” thu âm nhạc phim

Sau 5 năm từ chối hát nhạc phim do không tìm được ca khúc phù hợp dù nhận khá nhiều lời mời từ các nhà sản xuất, Chí Phèo ngoại truyện là bộ phim hiếm hoi có được sự đồng ý thể hiện phần nhạc phim của nữ ca sĩ Thu Minh.

Nhạc phim Chí Phèo ngoại truyện mang tên Sau một bờ vai do Hứa Kim Tuyền – nhạc sĩ trẻ trưởng thành từ cuộc thi Sing My Song sáng tác. Đây là một bản ballad có cấu trúc khá đơn giản, giai điệu bắt tai và phần ca từ đẹp được viết riêng cho câu chuyện đặc biệt của 2 nhân vật là thám tử Na và Chí trong phim do Thu Trang – Tiến Luật thủ vai.

Video: Sau một bờ vai - Thu Minh

Sau liveshow Phượng hoàng lửa, Thu Minh bị viêm họng cấp suốt hơn một tuần nên phần thu âm cho Sau một bờ vai gặp khá nhiều khó khăn. Đến khi chỉ còn chưa tới 5 ngày nữa phải sang châu Âu hơn một tháng, Thu Minh quyết định “đánh liều”, bước vào phòng thu trong lúc sức khỏe chưa được phục hồi toàn bộ.

May mắn trong suốt gần 5 tiếng đồng hồ thu âm, ca khúc đã được hoàn thành tốt hơn cả dự định cùng với những nốt cao chót vót “đánh gục” người nghe. Tuy nhiên, Thu Minh gần như bị tắt tiếng tạm thời ngay sau đó.

Sau khi nghe bản chính thức, nữ ca sĩ không khỏi thích thú vì thấy mình như được… trẻ lại 20 tuổi. “Đây là một trải nghiệm thú vị với bản thân tôi khi các bạn sản xuất ‘gan quá’, giao một bài hết sức tươi trẻ như thế này cho một 'cô gái' 40 tuổi thể hiện”, Thu Minh hóm hỉnh.

MV Sau một bờ vai được thực hiện bởi đạo diễn Đặng Minh Quốc với những cảnh quay đẹp, ngập tràn hạnh phúc của Thu Minh trong một căn biệt thự phong cách hoài cổ tại TP.HCM. Phải rất lâu rồi, khán giả mới được thấy một Thu Minh dịu dàng, đằm thắm, nữ tính như thế sau nhiều MV nhạc dance, RnB gai góc, mạnh mẽ và nổi loạn./.