Ca sĩ Phương Thảo ra MV cổ trang lãng mạn đúng sinh nhật

Phạm Phương Thảo chọn đúng ngày sinh nhật của mình để ra mắt MV "Dọc ngang đò tình" bởi với cô, đây là ca khúc đặc biệt, ghi nhớ giây phút cô chợt phải lòng một người đàn ông. Cảm xúc lưu luyến đó đã thôi thúc Phạm Phương Thảo viết ca khúc này. Ca khúc “Dọc ngang đò tình” được cô sáng tác dựa trên chất liệu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh với giai điệu dễ nhớ, ca từ dễ hiểu mang lại cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng. MV “Dọc ngang đò tình” được quay tại Ninh Bình với một câu chuyện mang màu sắc cổ trang lãng mạn. Cảnh quay ở Tràng An, Ninh Bình với nước biếc, non xanh, những chiếc thuyền dập dìu qua lại...Công nghệ quay 4k giúp MV có được hình ảnh chân thực. Giải thích cho việc xây dựng tạo hình cổ trang trong MV này, Phạm Phương Thảo nói, đây cũng là cách để cô làm mới mình với mong muốn mang đến cho khán giả dòng nhạc dân gian nhưng vẫn có tính giải trí và giữ được hình ảnh của một cô gái Việt. Chia sẻ thêm về ca khúc do chính mình sáng tác, Phạm Phương Thảo nói: “Dọc ngang đò tình là ca khúc tôi viết trong một thoáng phải lòng một người đàn ông. Tôi tưởng tượng tình yêu như một bến đò, có thuyền ngang qua, có thuyền neo đậu... nhưng người đàn bà chỉ đợi người đàn ông dành cho riêng họ mà thôi”. Với “Dọc ngang đò tình”, Phạm Phương Thảo đã phác họa 1 cô gái cá tính, mạnh mẽ và chủ động, cuộc sống với những thăng trầm đã tạo nên sự mạnh mẽ, cá tính đó. Nhưng, khi gặp người đàn ông của mình, cô bỗng trở nên ngọt ngào, bé nhỏ. Phạm Phương Thảo nói đó cũng là chân lý: "người đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để tựa" mà cô luôn thấy đúng trong cuộc sống. Trong MV, cô chọn đóng cặp cùng nam diễn viên Thiện Tùng, cả hai đã có những giây phút đóng cặp tình cảm và ăn ý. “Dọc ngang đò tình” cũng là MV sẽ nằm trong album DVD ra mắt trong thời gian tới đây của Phạm Phương Thảo với những cảnh quay ở những nơi đẹp nhất khắp mọi miền đất nước. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/wgyYweUx2IcRb7FgmUmzw/2017_01_19/pham_phuong_thao_DYEY.mp4

