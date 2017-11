Chờ đợi “siêu bão” Armin van Buuren tái xuất ở Việt Nam

Ông hoàng nhạc Trance

“Ông hoàng nhạc Trance” thông báo rõ ràng rằng buổi biểu diễn sẽ được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/12 tới. Armin van Buuren được mệnh danh là “huyền thoại” của làng EDM quốc tế, với 5 lần được bình chọn là DJ số 1 thế giới.

Anh luôn là một trong những cái tên được đón đợi nhất tại nhiều lễ hội trên toàn cầu, là cái tên đảm bảo cho độ hot cho bất kỳ chương trình âm nhạc điện tử nào.

Armin van Buuren chính thức cập nhật lịch diễn ở Việt Nam vào ngày 14/12 tới.

Sinh ra tại Hà Lan, Armin van Buuren đã nhanh chóng nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc ngay từ khi còn rất nhỏ. Với bản tính thích mày mò, tìm tòi, Armin nhanh chóng tiếp thu được cách sử dụng âm nhạc và biến tấu thành những giai điệu khác nhau để phục vụ cho sở thích của riêng mình.

Khi mới 14 tuổi, Armin thường xuyên được mến mộ vì tài năng chơi nhạc và khả năng làm chủ không gian, tạo nên bầu không khí âm nhạc đầy sôi động tại những buổi tiệc, lễ hội, từ nhỏ bé cho đến hoành tráng.

May mắn đã mỉm cười khi Armin tròn 25 tuổi, anh lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng 100 DJ xuất sắc nhất thế giới của tạp chí DJ. Sự kiện đó đã mở ra cho Armin Van Buuren một thời kỳ hoạt động âm nhạc sôi nổi và lâu dài, biểu diễn ở hơn 68 quốc gia khác nhau, tại các đại nhạc hội lớn nhất hành tinh.

Ông hoàng nhạc Trance - Armin van Buuren.

Từ đó tới nay, Armin đã có hơn 50 danh hiệu số 1 thế giới (trong đó có 5 lần đứng top bảng xếp hạng tạp chí DJ) và 15 năm trong Top 5 DJ hàng đầu. Người ta hay nhắc tới Armin với danh xưng “Ông hoàng nhạc Trance”, với những gì anh đã làm được cho chương trình radio “A State Of Trance” (ASOT). Đây là chương trình radio và popcast của Armin được phát sóng đều đặn mỗi tuần từ năm 2001, với hơn 26 triệu người nghe.

Trải qua hơn 16 năm, chương trình vẫn được duy trì 2 giờ mỗi tuần, và hiện giờ đã trở thành một sự kiện âm nhạc lớn của cộng đồng nhạc EDM toàn thế giới. DJ sinh năm 1976 từng chia sẻ, anh duy trì công việc này vì luôn muốn tạo nên sự mới mẻ nhất và tuyệt đối trong những set nhạc của mình cũng như trong ASOT. Vì vậy, ASOT luôn có một lượng nhạc mới khổng lồ, giúp nhạc Trance đến gần hơn với nhiều khán giả.

Chương trình radio này đã biến anh trở thành một ngôi sao với nhiều giải thưởng danh giá và giúp lan tỏa tình yêu nhạc trance đến giới mộ điệu. Riêng ở Việt Nam, cùng với sự phát triển của nhạc điện tử và gu âm nhạc của giới trẻ ngày càng toàn cầu hoá, Armin luôn là nhân vật được mong ngóng nhất.

Clip "siêu bão" Armin van Buuren ở Tomorrowland 2017

“Siêu bão” mang tên Armin van Buuren

Armin van Buuren khi bước lên sân khấu luôn hết mình và truyền lửa cho đám đông. Với một phong cách rất riêng, mỗi buổi trình diễn của DJ người Hà Lan luôn đem lại một trải nghiệm mới hoàn toàn. Và tất nhiên, cái tên Armin van Buuren luôn là cái tên đảm bảo cho những lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Đối với giới mộ điệu EDM nói chung và nhạc Trance nói chung, ASOT là một dấu ấn khó có thể phai mờ trong hành trình phát triển nhạc điện tử. Armin từng chia sẻ với báo chí, không bao giờ có 2 show diễn của anh giống nhau, vì với mỗi show, DJ này lại chơi set nhạc riêng.

A state of Trance - sự kiện lớn của giới mộ điệu.

Chương trình A State Of Trance giờ đã thành một sự kiện lớn của giới mộ điệu Festival âm nhạc lớn nhất nhì thế giới - Tomorrowland cũng là nơi Armin van Buuren thường xuyên góp mặt trình diễn. Đây được coi là sự kiện âm nhạc ngoài trời lớn nhất của các fan hâm mộ EDM khắp nơi.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 tại một sân khấu ở Bỉ, cho đến nay, Tomorrowland có tốc độ phát triển như vũ bão mà khó có festival nào có thể sánh kịp. Tomorrowland 2017 quy tụ dàn nghệ sĩ hơn 1.000 người với 69 sân khấu lớn nhỏ, thu hút hơn 400.000 người tham dự. Vé của đêm diễn cũng đã được mua sạch chỉ sau 5 giờ đồng hồ mở bán. Điều đó cho thấy sức nóng khó cưỡng của đại nhạc hội này.

Sân khấu biểu diễn hoành tráng của Armin van Buuren.

Ngoài ra, Armin còn tham gia rất nhiều lễ hội lớn nhỏ ở khắp mọi nơi trên thế giới như Tomorrow World, Untold Festival… Không chỉ vậy, anh còn đi lưu diễn với những tour diễn riêng như Armin World Tour, The Best Of Armin Only…

Với The Best Of Armin Only, DJ người Hà Lan đã mang tới một sân khấu siêu hoành tráng, với 1353 thiết bị ánh sáng, 2,5 km màn hình LED trải khắp quảng trường, 400 loa và 176 âm-li. Sự kiện này còn được phát livestream cho hàng triệu khán giả.

Đam mê với dòng nhạc điện tử và cống hiến hết mình, đó chính là quan điểm làm việc của Armin van Buuren.

Đặc biệt, tại Việt Nam, bất kỳ nhạc hội nào có tên Armin, chương trình đó đều thu hút rất đông khán giả hâm mộ cùng sự đầu tư hoành tráng của các nhà sản xuất. Tất cả đã chứng minh sức hút khó cưỡng từ tài năng của “ông hoàng nhạc Trance” này.

Có thể nói, nơi nào có Armin, nơi đó thực sự có bão. Cùng chờ đợi "siêu bão" Armin van Buuren tái xuất ở Việt Nam với show đình đám tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/12 tới./.