Cô gái 9X bị nghi 'đạo nhạc' bước vào Chung kết Sing My Song

Tối ngày 15/1, tập 9 Sing My Song – Bài hát hay nhất đã lên sóng truyền hình. Tuần này là đêm thi của team Giáng Son cùng 7 thí sinh do Nhật Minh đã dừng cuộc chơi vì lý do cá nhân. Hứa Kim Tuyền, Trương Thảo Nhi, Lê Hữu Toàn, Lê Sỹ Tuệ, Đinh Đức Thảo, Bùi Mỹ Linh, Hoàng Dũng đã cùng bước vào "cuộc chiến" cuối cùng của vòng Sáng tác và Tranh đấu để tìm 2 gương mặt sáng giá nhất đại diện team Giáng Son bước vào Chung kết.

Hát về cha, Hoàng Dũng giành số điểm tuyệt đối

Sau ca khúc "Chí Phèo" của Bùi Công Nam (đội Nguyễn Hải Phong), "Kiều" của Cao Bá Hưng (đội Đức Trí) và "1+1" của Lê Thiện Hiếu (đội Lê Minh Sơn) thì ở đêm thi này xuất hiện thêm cái tên thứ tư nhận được điểm số tuyệt đối 31/31 từ hội đồng giám khảo chính là Hoàng Dũng (đội Giáng Son).

Hoàng Dũng đã giành số điểm tuyệt đối khi sáng tác và thể hiện ca khúc viết về người cha đã khuất

Đến với chương trình, Hoàng Dũng đã mang đến ca khúc "Đi đâu để thấy hoa bay" như lời bày tỏ nỗi mong nhớ da diết của anh với người cha đã khuất. Thậm chí, chàng trai này cho biết, anh luôn tự hỏi liệu cha có luôn dõi theo mình hay không. Do đó, nam ca sĩ chọn hoá thân vào chính ông để nói lên nỗi lòng, tình yêu dành cho con trai.

Khi thể hiện bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng cùng ca từ đậm chất thơ này, Hoàng Dũng không không kìm được cảm xúc. Anh còn khiến cả trường quay lắng đọng để rồi nhận được tràn pháo tay rất lớn. Khi kết thúc phần trình diễn, HLV Giáng Son đã lên sân khấu ôm lấy học trò để thể hiện tình cảm.

Giám khảo Giáng Son ôm Hoàng Dũng sau khi chàng trai trình diễn ca khúc đầy xúc động

HLV Nguyễn Hải Phong đã phải thốt lên rằng: “Hay quá, hay quá Dũng ơi!”. Còn HLV Đức Trí cũng dành cho tiết mục này những lời khen “Bạn đã thành công trong việc sử dụng âm nhạc dân gian đúng chỗ. Không gì có thể kể về đấng sinh thành đẹp chính những giai điệu mà cha mẹ đã gửi gắm cho ta qua lời ru. Ca khúc này không cần phải làm mới gì cả bởi bạn sử dụng chất liệu quen thuộc nhưng vô cùng quý báu”.

Kết quả, chàng trai gốc Hà thành nhận được số điểm tuyệt đối 31/31 từ phía Hội đồng giám khảo chuyên môn. Cộng thêm 3 điểm từ HLV Lê Minh Sơn, anh là thí sinh có số điểm cao nhất.

'Cô gái bị nghi đạo nhạc' tiếnvào Chung kết

Trương Thảo Nhi, người đã từng gây ấn tượng với ca khúc “Tự sự tuổi 25” thêm lần nữa đã khiến giám khảo phải "hoang mang" khi mang đến ca khúc “Hạt li ti” kể về ước nguyện hòa mình vào thiên nhiên, mơ những giấc mơ thật lâu và thật sâu phá bỏ hết những phiền muộn của cuộc sống. Với giai điệu lạ tai nhưng rất nhẹ nhàng, du dương Thảo Nhi khiến người nghe như lạc vào chốn “bồng lai thiên cảnh” ngập tràn sắc màu.

Trương Thảo Nhi

HLV Đức Trí nhận xét rằng, “Các hạt liti của em dễ thương như chính con người em và nó đem lại không khí rất khác. Tôi nghĩ Sing My Song nên đi tìm những bài hát như thế này”.

Còn với HLV Lê Minh Sơn, “Tôi rất thích và ngưỡng mộ em. Em cho tôi quay về thời "Cặp ba lá" và "Chuồn chuồn ớt", em là một cô gái rất mãnh liệt”. Nguyễn Hải Phong cho rằng ca khúc khiến người nghe bay và rơi vào một không gian rất lạ. HLV Giáng Son cảm thấy vô cùng tự hào về cô học trò, vì mọi người đã cảm nhận được ca khúc “Hạt li ti”.

Kết quả, Trương Thảo Nhi nhận được 20/31 điểm từ Hội đồng giám khảo chuyên môn.

Sau 4 phần trình diễn, Hoàng Dũng nhận được 3 điểm từ HLV Lê Minh Sơn và là thí sinh có số điểm cao nhất. Trương Thảo Nhi nhận được 3 điểm từ HLV Đức Trí và là người được Giáng Sơn lựa chọn cùng Hoàng Dũng bước vào đêm Chung kết.