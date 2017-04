Con gái Chế Linh 'đứng tim' vì rơi top nguy hiểm 'Trời sinh một cặp'

Tập 8 chương trình "Trời sinh một cặp" đã lên sóng truyền hình với chủ đề “Sắc màu lễ hội”. Bên cạnh Thanh Hà và Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hùng xuất hiện với tư cách là giám khảo khách mời.

Lệ Thi là thí sinh đầu tiên dự thi trong tập 8 này. HLV Vũ Hà đã giúp con gái danh ca Chế Linh xoá bỏ hình tượng quý cô quyến rũ ở tập trước để hoá thân vào cô gái miền quê Bắc Bộ qua bản mash up 3 ca khúc dân gian "Trống cơm – Qua cầu gió bay – Tát nước đầu đình" với phong cách hoàn toàn mới.

Lệ Thi và HLV Vũ Hà

Nếu như ở tập trước, Lệ Thi bị ban giám khảo nhận xét là thiếu tự tin và có phần lo lắng khi hát thì trong tập này cô lại rất tự tin và làm chủ sân khấu. Trong bộ áo tứ tân mang sắc hồng vàng mùa lễ hội, Vũ Hà – Lệ Thi đã có phần diễn xuất khá hài hước bằng những câu thoại khá duyên và màn giả giọng Bắc đặc sắc.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao việc hát giọng pha của Lệ Thi rằng,“Hôm nay em hát hoàn toàn khác vòng trước. Tôi biết em đã phải kiềm nén rất nhiều mới có thể hát được giọng pha giữa giả và thật một cách sắc nét như vậy vì giọng thổ của em rất khó làm điều này. Việc Vũ Hà sử dụng âm nhạc điện tử để đưa vào ca khúc dân gian là một điều rất đáng khen, hiện nay giới trẻ rất chuông âm nhạc điện tử, việc kết hợp nhạc điện tử với dân ca sẽ khiến cho những ca khúc mang âm hưởng truyền thống dễ tiếp cận với giới trẻ hơn và không bị lãng quên".

Cùng với đó, giám khảo Thanh Hà cũng không tiếc lời khen ngợi, “Hôm nay em hát rất tốt. Tiết mục rất hay. Vũ Hà rất thông minh khi phối lại một ca khúc nhạc quê hương đã quá quen thuộc với một phong cách hoàn toàn mới. Tiết mục rất lạ mắt, vui và cuốn hút đến nỗi tôi và Lý Hùng phải đứng lên vỗ tay!”.

Đồng tình với Thanh Hà, nam tài tử Lý Hùng cho biết, “Một liên khúc dân ca Bắc Bộ quá tuyệt vời! Hoà âm phối khí hiện đại. Tiết mục vô cùng hấp dẫn. Lệ Thi tuy là diễn viên lồng tiếng nhưng cách bạn diễn không hề “cứng”. Bạn diễn rất nhẹ nhàng, uyển chuyển”. Nhận được nhiều lời khen trong tập này, Lệ Thi đạt 29.5 điểm từ ban giám khảo.

Trung Dũng thể hiện ca khúc "Vũ điệu hoang dã" cùng với HLV Thanh Thảo. Nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận đây là lần đầu tiên anh hát thể loại nhạc sôi động, tiết tấu nhanh nên không tránh khỏi lo lắng.

Trung Dũng và HLV Thanh Thảo

Trên nền nhạc sôi động được phối mới, Thanh Thảo gây ấn tượng với mái tóc vàng búi gọn và bộ cánh thổ dân sặc sỡ. Cặp đôi tái hiện câu chuyện về một chàng trai thường dân đi lạc vào bộ lạc của Thanh Thảo, họ gặp nhau và cuốn vào tình yêu cùng với những vũ điệu hoang dã. Màn trình diễn của anh đã nhận được số điểm là 29.5 từ phía giám khảo.

Dương Triệu Vũ – Tản Đà đã tái hiện một không gian rất Sài Gòn trên sân khấu Trời sinh một cặp. Đó là một buổi chiều khi ban nhạc của cặp đôi này vừa đi hát về, họ dừng chân tại một quán bán bánh tráng trộn để ăn cùng nhau. Dương Triệu Vũ đã tâm sự về kiếp nghệ sĩ hát rong, ước mơ một ngày nào đó sẽ có người thật sự lắng nghe giọng hát của mình. Khi biết anh chủ quán bánh tráng trộn cực kì thích thể loại nhạc bolero – dòng nhạc mà band đang theo đuổi, Tản Đà – Dương Triệu Vũ đã hát tặng anh một liên khúc với 3 bài bolero: Xót xa – Người đi ngoài phố - Thành phố buồn.

Tản Đà và HLV Dương Triệu Vũ

Trong không gian ấm cúng với tiếng nhạc acoustic, cặp đôi đã khiến khán giả xao xuyến vì giọng hát tình cảm của mình. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng mộc mạc của tiết mục này dường như không phù hợp với chủ đề “Sắc màu lễ hội” mà chương trình đưa ra. Vì thế giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đã chất vấn Dương Triệu Vũ về lí do chọn mash up 3 ca khúc bolero tiết tấu chậm cho tập này. Với "cơn mưa" lời khen từ ban giám khảo, Tản Đà – Dương Triệu Vũ một lần nữa xuất sắc nhận được số điểm tuyệt đối là 30 điểm.

Lê Đình Minh Ngọc là thí sinh tiếp theo chọn cách mash up các ca khúc thành một tiết mục dự thi. Cô thể hiện ba ca khúc "Mamboo nồng say – Xin lỗi em – Shalala". Mamboo nồng say từng là một bản hit khá đình đám của Vũ Hà do chính anh viết lời Việt. Vì thế khi nam ca sĩ cất giọng mở màn bằng bài hát này khiến khán giả vô cùng thích thú và cổ vũ rất nồng nhiệt.

Lê Đình Minh Ngọc và HLV Vũ Hà

Lê Đình Minh Ngọc cũng không không kém cạnh khi xuất hiện với bộ cánh vàng và chiếc đuôi trắng lộng lẫy cùng sự nồng nàn trong giai điệu mamboo. Với chủ đề “Sắc màu lễ hội”, cặp đôi đã khuấy động sân khấu, khiến khán giả phải đứng dậy nhảy theo phần trình diễn của họ.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao sự đầu tư trong các tiết mục của HLV Vũ Hà nhưng “Tôi thấy vẫn còn một chút chưa ăn khớp giữa hai bạn, có thể do mash up quá nhiều bài hoặc do tranh phục cồng kềnh khiến các bạn mất tập trung. Dù sao thì đây cũng là một tiết mục rất dễ thương và mang đậm không khí lễ hội". Kết quả Lê Đình Minh Ngọc chỉ nhận được 29 điểm từ ban giám khảo.

Lê Minh Ngọc mang đến một không khí rất sôi động với bản mash up 3 ca khúc nhạc Latinh đình đám "Guanlanamera – Let’s get loud – La Bamba". Nổi tiếng với căn bệnh khó chữa là "hát quên lời", Lê Minh Ngọc khiến khán giả hoài nghi khi vừa thể hiện vũ đạo lại vừa hát tận 3 ca khúc tiếng Latinh khó nhằn.

Lê Minh Ngọc và HLV Dương Triệu Vũ

Trái với lo lắng của khán giả, Lê Minh Ngọc không chỉ thuộc lời và hát tốt mà anh còn có những màn phiêu, chuyển động cơ thể rất duyên dáng làm nóng sân khấu hơn bao giờ hết.

Với sự hoà quyện trong phong cách trình diễn và sự thăng hoa trong giọng hát, Lê Minh Ngọc đã nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo là 30.

Phân vân giữa dòng nhạc Latinh sôi động và nhạc quê hương, cuối cùng Long đẹp trai quyết định chọn ca khúc "Em đi chùa Hương", một bài hát đậm chất dân ca Bắc Bộ để tái hiện lại lễ hội chùa Hương của Việt Nam.

Long đẹp trai và HLV Thanh Thảo

Cặp đôi mang đến một không khí sôi động và hài hước khi tái hiện lại chuyện tình…hụt giữa quan huyện và cô thiếu nữ. Quan huyện Long đẹp trai gặp thiếu nữ 15 tuổi Thanh Thảo khi đi viếng chùa Hương, họ trao nhau ánh tình tình tứ nhưng chẳng may huyện bị người vợ hung dữ của mình phát hiện và lôi về nhà. Long đẹp trai xuất sắc nhận được 30 điểm từ ban giám khảo trong vòng này.

Với những giai điệu rộn ràng, những tiết mục được dàn dựng công phu, top 6 Trời sinh một cặp đã tạo nên những tiết mục đúng với chủ đề “Sắc màu lễ hội”. Sau vòng này, Lệ Thi, Trung Dũng và Lê Đình Minh Ngọc không may lọt vào top 3 nguy hiểm với số điểm thấp nhất. Với phần bình chọn trực tiếp của khán giả tại trường quay, Trung Dũng là cái tên phải dừng bước tại Trời sinh một cặp trong tuần này.