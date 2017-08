"Vẽ" là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, có giai điệu vui tươi và lời ca trong sáng. Ca khúc là những mảng màu đẹp đẽ của tuổi thơ khi gửi gắm những ước mơ và tình cảm của các bạn nhỏ qua từng nét vẽ, từ bông hoa, con đường đi học, nụ cười của mẹ cha cho đến vầng trăng, vì sao trên trời. Ca khúc này cũng đồng thời hội đủ các yếu tố để chinh phục các khán giả nhí, đó là dễ nghe, dễ nhớ và dễ thuộc.

Don Nguyễn nhắng nhít bên "cô bé triệu view" Bảo An trong MV "Vẽ"

Trong MV, Don Nguyễn và bé Bảo An hóa thân thành đôi bạn thân, cùng nhau vui chơi tại công viên giải trí - thiên đường của mọi em nhỏ. Don Nguyễn đã thực sự trở về tuổi thơ, hồn nhiên, tinh nghịch để kết hợp hài hòa cùng giọng ca và nét diễn trong trẻo của bé Bảo An. Ngoài ra, MV "Vẽ" còn có sự xuất hiện của Phương Lan - nữ diễn viên thường xuyên góp mặt trong các MV của Don Nguyễn, gần đây nhất chính là "Lô tô miền Tây".

Tuy là giọng ca đã trưởng thành song Don Nguyễn lại là gương mặt được đông đảo khán giả nhỏ tuổi yêu mến. Anh được các bé yêu thích qua những MV nổi tiếng như "Alibaba", "If you are happy" và đặc biệt là "Liên khúc thiếu nhi 1/6" đạt hơn 130 triệu lượt xem. Don Nguyễn có lối hát và diễn vô cùng hồn nhiên và gần gũi với các bạn nhỏ, nét duyên đặc biệt này của anh toát ra một cách rất tự nhiên, trong sáng.

Dù thành công ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn kịch và sáng tác, Don Nguyễn vẫn dành một tình cảm đặc biệt với lĩnh vực giải trí dành cho trẻ em. Anh cho biêt “Khi thể hiện các ca khúc thiếu nhi, Don tự thấy mình bé lại, hồn nhiền như vậy chứ không cần phải cố gắng “cưa sừng làm nghé”. Và khi được các cô bé cậu bé yêu thích, hát theo những ca khúc của mình, Don cảm thấy vô cùng hạnh phúc”. MV "Vẽ" là một món quà nhỏ mà anh dành tặng cho các khán giả nhỏ tuổi nhân mùa tựu trường năm nay.

Với Bảo An thì các sản phẩm trực tuyến do cô bé thể hiện chưa bao giờ hạ nhiệt trong cộng đồng mạng. Mới 11 tuổi nhưng Bảo An đã sở hữu 3 MV có lượt xem trên 100 triệu view gồm "Xúc xắc xúc xẻ", "Bé chút chít" và "Mẹ ơi tại sao". Trong đó, "Xúc xắc xúc xẻ" hiện đã đạt hơn 200 triệu lượt xem.

Màn kết hợp ăn ý, đầy màu sắc giữa “công chúa triệu view” và nam ca sĩ rất có duyên với thiếu nhi chắc chắn sẽ mang đến cho người xem những cảm xúc thật đẹp. Chỉ sau vài ngày ra mắt, MV Vẽ đã đạt gần 200 ngàn lượt xem. MV đang đầy hứa hẹn giúp Don Nguyễn tái lập kỷ lục MV 100 triệu view cũng như khẳng định ngôi vị “công chúa triệu view” của bé Bảo An./.