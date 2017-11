Đông Nhi nắm tay Hoàng Thùy “càn quét” Vision Steps of Glory

Sau hai đêm diễn hoành tráng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đại hội thời trang âm nhạc Vision Steps of Glory 2017 đã khép lại ấn tượng với con số kỷ lục hơn 30.000 khán giả Đà Nẵng bởi những bất ngờ và quy mô không kém. Cùng với Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Miu Lê, Only C, Min, Rocker Nguyễn cùng dàn siêu mẫu Hoàng Thùy, Lan Khuê, Phí Phương Anh, không thể không nhắc đến sự xuất hiện của Đông Nhi trong chương trình. Đông Nhi xuất hiện trong bộ trang phục ôm sát cơ thể màu trắng tôn vinh vóc dáng quyến rũ và gợi cảm. Đông Nhi mang đến cho người yêu nhạc Đà Nẵng những màn trình diễn sôi động và cuốn hút cùng vũ đoàn, nổi bật trong đó là “Mr. Sexy” và “Bad Boy”. Trong chương trình, nữ ca sĩ còn có dịp hội ngộ với những "chân dài" đình đám, nổi bật nhất trong số đó là Hoàng Thùy - nữ thí sinh của Miss Universe Vietnam 2017. Cả hai đã khiến khán giả choáng ngợp khi biểu diễn cùng nhau trên sàn catwalk. Bên cạnh Đông Nhi, chương trình còn có sự góp mặt của chàng hoàng tử nhạc Việt Noo Phước Thịnh. Noo Phước Thịnh khiến khán giả “phát cuồng” với những ca khúc như “Wanna Stay In Love”, “Tôi Là Một Ngôi Sao”, “Mình Thích Thì Mình Yêu Thôi". Miu Lê xuất hiện trong trang phục hết sức bắt mắt. Là cặp đôi quen thuộc của chương trình, Only C và Miu Lê kết hợp cùng nhau trong liên khúc “Yêu Là Tha Thu”, “Yêu Một Người Có Lẽ”. Sự kết hợp giữa nam nhạc sĩ tài năng cùng cô nàng ca sĩ có chất giọng nhẹ nhàng đã khiến khán đài tràn ngập sắc màu lãng mạn. Trúc Nhân - Min tiếp tục là cặp đôi thứ hai “gây bão” chương trình với loạt hit như “Thật Bất Ngờ”, “Ngồi Hát Đỡ Buồn”, “Ghen”. Đạo diễn Việt Tú và giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã biến màn "song kiếm hợp bích" này thành lời tỏ tình ấm áp ngay giữa trời mưa. Rocker Nguyễn là nhân tố hoàn toàn mới trong lễ hội thời trang âm nhạc này. Dù chỉ xuất hiện trong chương trình tại Đà Nẵng, chàng ca sỹ 9x đã không làm các fans thất vọng với những màn trình diễn được dàn dựng kỹ lưỡng như "Quá khứ còn lại gì", "Dù chỉ là mộng mơ". Nhiều fans nữ của nam diễn viên “Glee” đã nhiệt tình cổ vũ trong suốt thời gian anh biểu diễn trên sân khấu. Đặc biệt, hành động bất ngờ hôn tay Lan Khuê của anh trong đêm nhạc làm các fans vô cùng thích thú./.

