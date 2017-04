Giọng hát Việt: Bị Thu Minh 'phá', Noo Phước Thịnh 'bất bình' đáp trả

Tập 9 Giọng hát Việt đã lên sóng truyền hình tối 9/4 và là đêm thi đầu tiên của vòng Đo ván. Các thí sinh tiếp tục được các HLV chia cặp đấu với nhau. Đặc biệt, mỗi HLV sẽ có cho mình duy nhất 1 quyền cứu thí sinh bị loại ở đội khác.

Bốn vị HLV của chương trình: Đông Nhi, Thu Minh, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên.

Ở vòng thi này, các HLV tiếp tục nhờ đến sự trợ giúp của cố vấn âm nhạc. Team Thu Minh là nhạc sĩ Hoài Sa, team Noo Phước Thịnh là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, team Tóc Tiên là nữ ca sĩ Siu Black, team Đông Nhi vẫn giữ cho mình cố vấn âm nhạc ở vòng Đối đầu là danh ca Thanh Hà. Họ là người trực tiếp cùng HLV hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho các thí sinh.

Gây chú ý nhất trong đêm thi chính là màn đo ván của Hiền Mai - Anh Phong, cặp trò cưng của HLV Noo Phước Thịnh. Hiền Mai - giọng ca 18 tuổi khoe chất giọng khàn đặc trưng và quyến rũ qua ca khúc "Rơi" - bản hit của Hoàng Thùy Linh. Còn Anh Phong lại "đốt nóng" sân khấu qua ca khúc "You raise me up". Đây là lần đầu tiên nam thí sinh trình diễn một bài hát tiếng Anh, màn "lột xác"của Anh Phong đã mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.

Hiền Mai và Anh Phong (áo trắng).

Trong khi HLV Tóc Tiên cảm thấy "đã tai đã mắt" trước phần trình diễn ngang tài ngang sức của học trò Noo, HLV Đông Nhi cho rằng nghệ thuật luôn cần sự sáng tạo và thích sự thể hiện của Anh Phong thì ca sĩ Thu Minh lại thừa nhận cô không thích phần thêm tiếng Việt trong bài hát của Anh Phong.

Thu Minh và Noo Phước Thịnh 'căng thẳng' trên ghế nóng.

Với Thu Minh đó chính là làm hỏng một ca khúc bất hủ, nếu như không thể sáng tạo tốt, nâng bài hát lên thì đừng phá cách, đừng tự làm khó bản thân.

Trước lời nhận xét khá tiêu cực về màn trình diễn của thí sinh đội mình, Noo Phước Thịnh chia sẻ khá thẳng thắn: "Những lời góp ý nếu hay thì thí sinh em nhận, còn những điểm không tốt Noo sẽ là người nhận". Nhưng ngay sau đó Thu Minh phải đỡ lời: "Chị thấy Noo hơi căng thẳng, mọi người có chê gì đâu". Nam ca sĩ cũng phản bác lại ngay rằng mình chỉ cảm ơn mọi người đã góp ý và nhân cơ hội đó Thu Minh đã "cài" Noo Phước Thịnh một bữa ăn để bày tỏ tấm lòng.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là cặp thi cuối cùng Ali Hoàng Dương - Đào Tín đến từ team Thu Minh. Nếu như Đào Tín mang đến sự hưng phấn, tươi vui qua ca khúc "Anh đã quen với cô đơn" thì“soái ca” có chất giọng R&B - Ali Hoàng Dương lại khiến khán giả chìm đắm trong cảm xúc khi thể hiện "Lạc nhau có phải muôn đời" - bản hit đình đám của Erik. Màn trình diễn của cả hai đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem

Ali Hoàng Dương 'đo ván' với ...

... Đào Tín

HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ hai thí sinh đã có một HLV đủ chuyên môn để hướng dẫn và hoàn thiện bài hát rất tốt. Trước vẻ điển trai của Ali và Đào Tín, anh còn vui vẻ cho rằng "Ai nói trai đẹp hát không hay?", Thu Minh liền đáp, “Ai nói trai đẹp là hát không hay, anh Noo là một điển hình”.

HLV Đông Nhi cảm nhận mọi người nhắc đến Ali Hoàng Dương mà quên "Soái ca" Đào Tín khiến Noo Phước Thịnh và Thu Minh bất ngờ vì trước đó trong nhận xét luôn nhắc đến cả hai thí sinh. Thu Minh còn nói Đông Nhi bị "lỗi nhịp tim" vì các soái ca khiến khán giả bật cười. Đặc biệt, giọng ca "Khóc" còn "trách yêu" Thu Minh "ác quá" vì cho hai anh chàng điển trai đấu với nhau.

Trước những lời khen của 3 HLV dành cho học trò của mình, Thu Minh quyết định lựa chọn Ali Hoàng Dương đi tiếp. Đặc biệt, trong giây phút chia tay đầy nước mắt, HLV Tóc Tiên đã sử dụng quyền cứu thí sinh duy nhất để cứu Đào Tín và sẽ chứng minh cho khán giả thấy sự liều lĩnh có lý trí của mình. Khoảnh khắc Tóc Tiên nhấn nút cứu đã khiến Thu Minh nghẹn ngào bật khóc và khán giả truyền hình cũng khó cầm được nước mắt.

Mở màn chương trình là màn Đo ván của Giáng My - Bảo Trâm đến từ team Đông Nhi. Trong khi Bảo Trâm thể hiện ca khúc tiếng Anh "Note to god" khoe chất giọng nội lực, vang sáng thì "cô dâu" Giáng My lại thể hiện ca khúc rock "Người đàn bà hóa đá" đầy gai góc, mạnh mẽ, một hình ảnh hoàn toàn khác ở 2 vòng trước. Kết quả, trước sự cố gắng và bức phá của "bà mẹ 1 con" Giáng My, Đông Nhi đã quyết định lựa chọn cô đi tiếp.

Giáng My và Bảo Trâm.

Dương Thuận và Tuấn Phong cặp nam duy nhất đo ván với nhau trong đội hình Tóc Tiên. Tuấn Phong thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác mang tên "Vì mất đi ánh mặt trời" bằng sự nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần dữ dội. Đối đầu với người bạn của mình, Dương Thuận thể hiện ca khúc "Vội vàng" với những câu phiêu "đắt giá". Đặc biệt, nam thí sinh còn bắn ráp khiến người nghe thích thú.

Dương Thuận và Tuấn Phong.

HLV Noo Phước Thịnh cảm thấy rất thích và cứ "miên man" theo hai tiết mục này. HLV Đông Nhi lại ấn tượng và bất ngờ với Dương Thuận vì màn "lột xác" bằng phong cách của chính mình. HLV Thu Minh thích giọng hát của Dương Thuận và xem là đối thủ "đáng gờm" với những học trò của mình. Với Tuấn Phong, cô khen ngợi chất giọng đẹp, sáng và khuyên anh nên tìm ra cho mình âm sắc riêng biệt hơn nữa. Tóc Tiên chia sẻ không còn từ nào để nói về khoảnh khắc thăng hoa của hai học trò trên sân khấu. Kết quả, nữ HLV đã chọn Dương Thuận đi tiếp.

Tập 10 The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 26/4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.