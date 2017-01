Hành trình Cao Bá Hưng trở thành Quán quân Sing My Song mùa đầu

Đam mê với âm nhạc, Cao Bá Hưng quyết định 'giấu' bố mẹ để tham gia cuộc thi Sing My Song. Là một người tràn đầy tình yêu với nhạc dân tộc, anh đã mang đến ca khúc "Tương tư" đầy ấn tượng trong vòng thi đầu tiên. "Tương tư" chính là cảm xúc thầm thương trộm nhớ của một người con trai dành cho người con gái mà anh ta hết lòng yêu thương. Với phần giai điệu độc đáo cùng đoạn rap cực "chất" và ấn tượng, Cao Bá Hưng đã chinh phục cả 4 HLV ngay từ những câu hát đầu tiên. Sau khi giới thiệu tên mình là Cao Bá Hưng, HLV Lê Minh Sơn liền liên tưởng đến nhà thơ Cao Bá Quát. Khán giả và 4 HLV đã rất ngỡ ngàng khi chàng trai trẻ tuổi này là cháu nội đời thứ 7 của Cao Bá Quát. Lấy cảm hứng từ bức ảnh của HLV Đức Trí đưa ra, Cao Bá Hưng đã liên tưởng đến nhân vật Kiều và anh đã cho ra ca khúc “Kiều” đặc trưng tại vòng Sáng tác và Tranh đấu. Cao Bá Hưng kết hợp nhạc cụ dân tộc với câu chuyện là góc nhìn khá độc đáo của thế hệ trẻ khi cảm nhận về nhân vật Kiều của cụ Nguyễn Du, mang đến một bài hát ấn tượng. Kết quả, với ca khúc “Kiều”, Cao Bá Hưng đã có trọn vẹn 31 điểm và nhận được sự yêu mến từ phía khán giả. Khác với những vòng trước, nếu như Cao Bá Hưng tự hòa âm phối khí thì trong đêm Chung kết Sing My Song, HLV Đức Trí đã giúp chàng trai 17 tuổi thực hiện điều đó. Màu sắc của ca khúc Cao Bá Hưng mang đến lần này là sự vui tươi, nhí nhảnh, pha lẫn hương vị dân gian truyền thống qua ca khúc có cái tên rất lạ "Có vấn đề". Tiếp tục sử dụng nhạc ngũ cung của âm nhạc cổ xưa cho sáng tác của mình, Cao Bá Hưng tiếp tục mang đến những giai điệu quen thuộc và thực sự chinh phục được Hội đồng giám khảo. Với những nỗ lực trong suốt hành trình 2 tháng, Cao Bá Hưng đăng quang ngôi vị Quán quân Sing My Song mùa đầu tiên.

