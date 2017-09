Hòa nhạc “Điều còn mãi” - một trang sử liệu về âm nhạc

Đến hẹn lại lên, cứ vào 14h ngày 2/9 tại Nhà hát lớn, Hà Nội, những giai điệu Tổ quốc lại vang lên trong hoà nhạc "Điều còn mãi" do báo VietNamNet tổ chức. Chương trình năm nay càng trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm báo Vietnamnet tròn 20 tuổi. Bởi vậy, BTC đã quyết định thực hiện số “Điều còn mãi” thứ 8 với những bản nhạc có giá trị về mặt lịch sử và gây được tiếng vang trong suốt 7 số qua. Phần mở màn với “Quốc ca” năm nay được thể hiện bằng dàn giao hưởng kết hợp với dàn hợp xướng 4 bè. Hoà nhạc "Điều còn mãi" được chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Phi Phi, các nhạc công của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia cùng nhiều tên tuổi lớn của dòng nhạc thính phòng. Tác phẩm "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch" của nhạc sĩ Văn Cao do NSND Quang Thọ thể hiện cùng dàn nhạc giao hưởng. Ca sĩ Lan Anh thể hiện "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tác phẩm do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phối khí cho dàn nhạc đệm. Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, “Điều còn mãi” năm nay là một bước tiến mới, xứng tầm là một hòa nhạc quốc gia. Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ xuất sắc thì hòa nhạc đã chọn lọc được những tác phẩm có giá trị về nghệ thuật, về nội dung với những sáng tạo trong từng thời kỳ phát triển của âm nhạc Việt Nam. Ca sĩ Hương Diệp thể hiện bản Aria "Cô Sao" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. NSƯT Đăng Dương thể hiện tác phẩm "Ca ngợi Tổ Quốc" của nhạc sĩ Hồ Bắc. Tác phẩm "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được thể hiện bởi giọng nữ ca Đào Tố Loan. Phần trình diễn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, gợi lại những thời khắc không bao giờ quên của đất nước. Chia sẻ về chương trình, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: "Âm thanh cũng là một sử liệu. Sử liệu dạng âm nhạc nó có thể truyền cảm xúc từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua ca từ và qua cả những người biểu diễn. Đối với cá nhân tôi, và cả những người đã được nghe những giai điệu tuyệt vời này, trong ngày Quốc khánh của dân tộc 2/9 sẽ mãi mãi không quên". Trọng Tấn thể hiện tác phẩm "Tình em" của nhạc sĩ Huy Du, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí cho dàn nhạc đệm. Mạnh Dũng thể hiện "Bài ca hy vọng". Các em nhỏ tham gia hợp xướng trong chương trình. Theo nhạc sĩ Văn Ký, âm nhạc là tiếng nói của thời đại, thông qua những bài ca lại ghi dấu một thời kỳ lịch sử có ý nghĩa rất sâu sắc, đi vào lòng người và phổ biến rộng rãi. "Những người đã trải qua lịch sử như tôi khi nghe Điều còn mãi như thấy tái hiện lại cả một thời kỳ lịch sử huy hoàng, làm rung động con tim chứ không phải là những tin tức bình thường", nhạc sĩ bộc bạch./.

