Hương Giang Idol thắng 'áp đảo' nhờ hóa thân nàng geisha tại The Remix

Với chủ đề Lãng mạn, Tim và Hương Giang Idol là cặp đôi “đối đầu” nhau trong tập 3 The Remix diễn ra tối 20/1. Cả hai đã mang đến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn, màu sắc và không kém phần gay cấn.

Mở màn chương trình là màn kết hợp giữa Tim và Hương Giang Idol trong ca khúc “Yêu và yêu” - một sáng tác của Dương Khắc Linh. Trong khi "cô gái chuyển giới" xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa thì Tim lại hóa thân thành một hoàng tử điển trai, hòa giọng với nhau khiến sân khấu The Remix ngập tràn sự ngọt ngào, lãng mạn.

Tim kể chuyện tình yêu vượt qua nhiều biến cố qua âm nhạc

Tim xuất hiện trên sân khấu The Remix

Tim là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi solo với 4 ca khúc, kể về câu chuyện tình trải qua rất nhiều sóng gió, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau và ở bên nhau trọn đời. Nếu như “Không giới hạn” là chàng trai trải qua rất nhiều kiếp nạn, hồi sinh và tìm được tình yêu của mình thì “Yêu thương tận cùng" lại nói lên những đau khổ trong tình yêu khi gặp những trắc trở, phải chiến đấu và vượt qua.

“Phía sau một cô gái” là khi tình yêu lên đến đỉnh điểm, cả hai tìm thấy nhau và tiếp theo là sự thăng hoa, hạnh phúc với “Ta là tất cả của nhau”. Đặc biệt bà xã Tim là Trương Quỳnh Anh cũng đã xuất hiện trên sân khấu và hòa giọng cùng với chồng trong ca khúc “Ta là tất cả của nhau” khiến khán giả “vỡ òa” trong hạnh phúc. Thậm chí, Tim còn không ngần ngại hôn bà xã trên sân khấu.

Tim và Trương Quỳnh Anh có màn song ca khá ăn ý

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết cô cảm thấy khâm phục Tim khi có thể vừa nhảy vừa hát. Dương Khắc Linh cho rằng, “Xem 4 bài liên tục nhưng không chán, mỗi ca khúc đều có màu sắc riêng”. Tuy nhận được lời khen từ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhưng kết quả, Tim chỉ nhận được 15/31 điểm từ Hội đồng giám khảo chuyên môn.

Hương Giang thắng “áp đảo” nhờ hóa thành công chúa

Tiếp đến là phần thi của Hương Giang Idol. Cô mang đến 4 ca khúc “Thiên đàng – Go Away – Happy New Year – Em không hối tiếc”. Trong khi “Thiên đàng” kể về 1 thế giới thần thoại không có đàn ông và người phụ nữ khao khát được yêu thương thì “Go Away” là ca khúc do chính người đẹp sáng tác, nói về tình yêu với nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ra, Hương Giang Idol còn hóa thân thành nàng geisha và mang âm nhạc của đất nước Nhật Bản lên sân khấu.

Hương Giang đẹp lộng lẫy trên sân khấu

Đến “Happy New Year”, Hương Giang song ca cùng Thanh Duy. Cả hai mang không khí Tết ngập tràn của Remix New Generation. Và cuối cùng với “Không hối tiếc”, nữ ca sĩ thật sự làm cả sân khấu phải “bùng nổ” với âm nhạc sôi động và vũ đạo đẹp mắt trên sân khấu.

Giám khảo Hồ Hoài Anh Nhận xét producer của nhóm đã làm rất tốt về mặt âm nhạc. Dương Khắc Linh chia sẻ phần hòa âm rất sâu sắc và phù hợp với chất giọng của Hương Giang. Kết quả, Hương Giang nhận được 26/31 điểm từ Hội đồng giám khảo chuyên môn.

Màn trình diễn đầy ấn tượng của team Hương Giang Idol

Đến lượt 3 giám khảo dành 2 điểm cho thí sinh mà mình yêu thích. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh dành 2 điểm của mình cho Tim. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành 2 điểm cho Hương Giang. Kết quả cuối cùng, team Hương Giang có số điểm cao hơn là 28 và là team bước tiếp vào vòng trong./.