Lễ hội âm nhạc Gió mùa bùng nổ với 7.000 khán giả trong đêm khai mạc

Đêm diễn mở màn Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg (MMF) đã diễn ra tối 10/11 với hơn 7.000 người tham dự. “Cơn gió mùa âm nhạc” đã có một khởi đầu tốt đẹp khi đem đến cho khán giả những món ăn âm nhạc thú vị.

Hơn 7.000 khán giả đã đến đêm khai mạc Monsoon Music Festival 2017.

Những cái tên mới lạ như BUD, The Other Shi đều thể hiện sự cá tính trong những sản phẩm âm nhạc mang đến với khán giả Việt Nam. Âm nhạc đậm chất reggae của nữ ca sĩ trẻ tuổi đến từ Anh Quốc - BUD - mở đầu MMF2017 by Tuborg một cách vui nhộn, đầy sức sống, để rồi được tiếp nối bởi chất âm ma mị của những tài năng Đức: the other shi.

Thứ âm nhạc độc lập, đầy nội lực và cảm xúc của những nghệ sĩ indie quốc tế đã nhanh chóng chinh phục những khán giả Việt Nam. Cho dù không hiểu rõ từng lời hát, đều lắc lư theo từng giai điệu.

Nữ ca sĩ trẻ tuổi đến từ Anh Quốc - BUD

Trong khi đó, những đại diện đến từ Việt Nam - Ngọt và Touliver x SlimV cũng đều gây bất ngờ khi trình diễn trên một sân khấu với tiêu chuẩn cao. Những chàng trai trẻ tuổi đến từ nhóm Ngọt đã mang đến một phần trình diễn trọn vẹn 1 tiếng đầy mê hoặc: khi mạnh mẽ cá tính, khi đầy nghi ngại ngạc nhiên, lúc lại ngây thơ yêu đời.

Đưa khán giả theo những dòng cảm xúc triền miên, Ngọt thể hiện mình thực sự trưởng thành và khác biệt so với hình ảnh trước đây: vẫn cá tính và khác biệt, nhưng với một tiêu chuẩn âm nhạc chỉn chu và thành thục hơn rất nhiều.

Màn trình diễn của nhóm Ngọt.

Đêm khai mạc Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg kết thúc trong màn duo đầy ấn tượng của Touliver và Slim V. Lần đầu tiên cùng nhau trình diễn trên sân khấu lớn, những giai điệu mạnh mẽ đến từ hai nhà sản xuất nhạc điện tử hàng đầu Việt Nam hiện nay là một kết thúc rực rỡ với tất cả khán giả.

Touliver và Slim V.

Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg nhận được sự đánh giá rất cao của khán giả tham gia ngày khai mạc. Từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu đạt đến đẳng cấp quốc tế, cho tới hệ thống hỗ trợ và không gian của Lễ hội.

Những hình ảnh đẹp của 3 năm trước vẫn tiếp tục được thể hiện tại MMF: sân Hoàng thành vẫn sạch rác sau buổi biểu diễn, khán giả ứng xử văn minh xếp hàng ngăn nắp, và sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển đến với Lễ hội nhiều hơn.

Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg sẽ tiếp tục vào ngày mai (12/11) với sự tham gia của 5 nhóm nghệ sĩ, và sẽ bắt đầu mở cửa sớm từ 17h với nhiều hoạt động vui chơi dành cho gia đình và nhóm bạn./.