Lê Thiện Hiếu làm Đức Trí "á khẩu" trước sáng tác mới ở Sing My Song

Trong tập 8 Sing My Song - Bài hát hay nhất, đến lượt các thí sinh của đội Lê Minh Sơn bước vào vòng thi Tranh đấu và Sáng tác. Do "giọng ca phi giới tính" Trần Phương xin dừng cuộc thi vì lý do cá nhân nên cuộc tranh tài chỉ còn lại Bùi Caroon, Nguyễn Việt Dũng, Đức Anh, Tia Hải Châu, Hoàng Minh Quý, Jak Nguyễn, Lê Thiện Hiếu.

Tại vòng Tranh đấu và Sáng tác, team Lê Minh Sơn chào đón cố vấn âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Cường. HLV Lê Minh Sơn giao chủ đề Gia đình & Xã hội cho 7 thí sinh sáng tác. Anh cho rằng với chủ đề này sẽ là một "con dao hai lưỡi", nếu viết không cẩn thận sẽ rất “nhạt”.

Việc lựa chọn cặp thi đấu được Lê Minh Sơn cho bốc thăm, ai cùng cặp số sẽ trở thành cặp đấu với nhau. Các cặp đối đầu được xác định: Jak Nguyễn – Bùi Caroon, Tia Hải Châu – Đức Anh, Thiện Hiếu – Việt Dũng, Minh Quý là thí sinh đơn.

Lê Thiện Hiếu 'áp đảo' về số điểm, bước vào chung kết

Ấn tượng nhất trong đêm Sing My Song lần này chính là sự trở lại của Lê Thiện Hiếu, người đã “gây sốt” với ca khúc “Ông bà anh" khi mang đến ca khúc “1+1” cùng câu hát “mình sống mặc kệ đời được không” khiến người nghe thích thú. Chất nhạc đặc trưng và khả năng “khuấy động”, Thiện Hiếu đã làm chủ cả sân khấu.

Lê Thiện Hiếu

Kết thúc phần trình diễn, HLV Lê Minh Sơn đã lên sân khấu ôm Lê Thiện Hiếu và HLV Nguyễn Hải Phong cũng lên sân khấu và ôm chầm Lê Minh Sơn vì quá phấn khích với ca khúc của chủ nhân “1+1”.

HLV Đức Trí cho rằng: “Bạn luôn mang đến sự thú vị, tôi á khẩu vì không dám hỏi bạn vì sao 1+1=3. Bạn đưa tôi vào rất nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn là ngôi sao được chiếu vào một cung rất sáng, bởi bao nhiêu năng lượng đặt vào bạn được ra thành những lời hát duyên dáng vô cùng”.

HLV Nguyễn Hải Phong cho rằng đây là một bước đột phá mới so với “Ông bà anh”. HLV Giang Son cảm thấy thích ca khúc này hơn “Ông bà anh” rất nhiều. Lê Minh Sơn lại khẳng định rằng hôm nay Lê Thiện Hiếu một lần nữa là “ngôi sao của Sing My Song”. Đồng thuận với 4 HLV, Lê Thiện Hiếu đã nhận được tròn 31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Sau 4 phần trình diễn, Thiện Hiếu đang là thí sinh dẫn đầu và "áp đảo" về số điểm. HLV Đức Trí tiếp tục dành cho Thiện Hiếu 3 điểm. Kết quả anh có số điểm cao nhất là và thí sinh duy nhất của team Lê Minh Sơn bước vào chung kết.

Lê Minh Sơn không 'cứu' thí sinh

Mở màn cho đêm thi chính là thí sinh Bùi Caroon. Mượn hình ảnh của con mèo, Bùi Caroon muốn nói lên cuộc sống vất vả, mưu sinh qua chất nhạc riêng của mình và ca khúc có tên “Con mèo nghèo”. Từ giai điệu đến Tiếng mèo kêu thảm thiết trong ca khúc khiến người nghe nổi da gà.

Bùi Caroon

Viết về mẹ, Tia Hải Châu khiến trường quay Sing My Song ngập tràn cảm xúc với ca khúc mang tên “Mẹ từng là”. Với chất nhạc bắt tai, lời ca khúc ý nghĩa cùng chất giọng khàn, bụi đặc trưng đã mang đến cảm xúc cho người nghe. HLV Giáng Son khen ngợi Tia Hải Châu có một chất giọng rất lạ và một bản phối rất hay nâng ca khúc lên rất nhiều.

Tia Hải Châu

Jak Nguyễn lại khác, anh kể về câu chuyện của mẹ mình, khi phải bươn chải với nghề buôn bán để nuôi sống mình thông qua ca khúc "Mùi của mẹ". Chính mùi hương từ công việc của mẹ khiến anh “ám ảnh” và tự nhủ lòng phải cố gắng hơn nữa để báo hiếu cho mẹ. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, hát như kể lại câu chuyện từ bé, Jak Nguyễn mang đến khán phòng không gian lắng động và tràn ngập cảm xúc.

Jak Nguyễn

Khác với ba đội Đức Trí, Nguyễn Hải Phong và Giáng Son, Lê Minh Sơn quyết định không cứu bất cứ người nào trong số 3 thí sinh ít điểm hơn là Bùi Caroon, Tia Hải Châu và Jak Nguyễn, dù với học trò nào anh cũng dành cơn mưa lời khen.

Tập 9 Sing My Song mới màn tranh tài của team HLV Giáng Son sẽ lên sóng vòng lúc 21h ngày 15/1 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam./.