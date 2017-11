Lost Frequencies giương quốc kỳ Việt Nam, “cháy” hết mình ở Monsoon

Đêm cuối cùng của chuỗi sự kiện âm nhạc "Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg" đã được diễn ra vào ngày 12/11. Trong đêm diễn thứ 3, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là sự xuất hiện của ngôi sao người Bỉ - Lost Frequencies. Anh chàng được biết đến như một trong những nghệ sĩ có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử âm nhạc điện tử. Lost Frequencies sở hữu hàng loạt bản nhạc đình đám như “Are you with me”, “Reality”… Lost Frequencies từng lọt Top 30 DJ tài năng nhất thế giới năm 2017 trên tạp chí DJ Mag. Sự xuất hiện của anh trong đêm diễn thứ 3 vừa qua đã khiến nhiều fan Việt cảm thấy phấn khích và vô cùng hào hứng. Có thể coi sự xuất hiện của Lost Frequencies là điểm sáng trong chuỗi sự kiện "Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg". Lost Frequencies nhanh chóng khiến toàn bộ khán giả có mặt "đứng ngồi không yên" và hoà giọng theo từng giai điệu. Ngoài ra, sự xuất hiện của Garden City Movement (Isarel), Biuret (Hàn Quốc) cũng khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,. Sự xuất hiện của Chris Minh Doky - ca sĩ gốc Việt và ban nhạc đến từ Đan Mạch cũng mang lại nhiều cảm xúc thú vị, khó quên. Gần 30.000 khán giả đã đến với Hoàng thành Thăng Long trong đêm diễn cuối cùng. Họ đến đây cùng nhau vì một tình yêu âm nhạc thực sự. Tất cả cùng nhau chìm đắm trong không gian với những giai điệu âm nhạc mê lòng người. Một số hình ảnh thú vị tại "Music Festival 2017 by Tuborg":

