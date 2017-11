Miu Lê tâm phục khẩu phục màn làm mới “Hạ trắng” của PB Nation

Tập đầu tiên của chương trình Sao đại chiến phát sóng vào 21 giờ tối thứ sáu, 17/11 trên kênh VTV3 quả nhiên là trận chiến giữa các nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ… tham gia chương trình.

Chọn cover lại các “bản hit” đình đám và quen thuộc, tài năng của các nhà sản xuất được chứng minh qua các “phiên bản mới” đầy lôi cuốn và bất ngờ.

Trong đó, để lại ấn tượng nhất trong đêm chính là phiên bản mới “Hạ trắng” của cố nhạc sĩ trịnh Công Sơn của PB Nation khiến khán giả sớn gai ốc.

PB Nation làm mới nhạc trịnh

Như giới thiệu của MC “luôn tạo dấu ấn mỗi lần xuất hiện,” màn chào sân của PB Nation đã “ghi điểm” khi liều lĩnh làm mới nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh vốn là một lãnh địa ít ai dám thử nghiệm bởi thói quen nghe nhạc của khán giả với những sáng tác Trịnh Công Sơn đã được đóng định rất khó thay đổi.

Bên cạnh đó, thứ âm nhạc này bao năm nay vẫn được xem là “đền đài” của những danh ca như Khánh Ly, Hồng Nhung…

Ca sĩ Hà Lê

Với bản hòa âm ngầu hơn, nhưng kém phần ma mị qua phần đầu tư dàn dựng của biên đạo Alex Phạm, PB Nation dường như đã khoác chiếc áo mới lạ lẫm hơn, đương đại hơn cho "Hạ trắng".

Không còn những giai điệu quen thuộc, cách hát tự sự như trò chuyện mà Hà Lê và Phúc Bồ “tái sinh” ca khúc Hạ trắng mang cảm xúc và tinh thần của thời đại mới.

Tuy nhiên, khác với sự phấn khích của các ca sĩ như Thảo My và Miu Lê thì “phiên bản mới” "Hạ trắng" của PB Nation nhận được tranh cãi gắt gao của các nhà sản xuất.

Trong đó, producer khó tính Dương Cầm vẫn khẳng định bản phối này chỉ ở mức bình thường chứ không quá ấn tượng, nhưng producer này thừa nhận anh bất ngờ với giọng hát của rapper Hà Lê trong "Hạ trắng".

Trong khi đó producer Rhymastic lại có rằng, PB Nation đã hoàn toàn thành công khi mang lại một không khí mới cho Hạ trắng và Hà lê đã hát hay nhất trong tất cả các lần biểu diễn.

Bên cạnh đó, ca sĩ Thảo My và Miu Lê lại tâm phục khẩu phục, cho rằng “ở góc độ khán giả, PB Nation đã làm rất tốt. Đây là một bản phối thú vị, tôi bị cuốn hút từ đầu đến cuối, anh Hà Lê hát rất hay, anh hát vì cảm xúc của mình chứ không quan tâm đến người khác”.

Ở góc độ nhà sản xuất, Phúc Bồ cho rằng, “Trước một phong cách một dòng nhạc đã quá quen thuộc, việc làm mới thật sự là thách thức và rủ ro.

Với ca khúc này tôi muốn mang đến cảm xúc Hạ trắng mới, muốn cho các bạn trẻ nghe Hạ Trắng với một suy nghĩ mới, chất giọng khác, và chỉ mong cảm giác khác mới hơn xíu thôi”, producer Phúc Bồ nói.

Cuộc chiến không khoan nhượng của các nhà sản xuất

Ngoài màn chào sân ấn tượng của PB Nation, đêm đầu khai màn Sao đại chiến “nóng” bởi màn “đấu khẩu” không nhân nhượng của các nhà sản xuất dành cho các tiết mục của nhau.

Đóng vai “ác”, nhạc sĩ Dương Cầm trở thành nhà sản xuất khó tính nhất khi “chê” cả tám tiết mục trong đêm. Tuy nhiên, đến lượt mình, màn chào sân của cặp “song dương” – Dương Cầm và Dương Hoàng Yến làm mới lại “Mong anh về -Dù chỉ là” cũng nhận được màn “chê” quyết liệt từ các nhà sản xuất khác.

Producer Dương Cầm

Nếu Only C nhận xét Dương Cầm vẫn quá an toàn thì Phạm Hải âu lại “chém đẹp” Dương Cầm có màn “chơi hòa thanh quá lố.”

Để đáp trả, Dương Cầm tỏ ra không phục và thách thức “đây đã là màn hòa âm khó nhất, nếu bảo an toàn tôi thách ca sỹ nào có thể làm tốt hơn Dương Hoàng Yến trong đêm nay.

Đến lượt Phạm Hải Âu và Thảo My cũng mang lại không khí “lả lơi” khi khoác chiếc áo jazz lên ca khúc “Một ngày mùa Đông của Bảo Chấn”

Với bản phối mới mẻ này, Thảo My đã lột xác hoàn toàn so với hình ảnh cô học sinh trung học thuở The Voice 2013. Thảo My trở thành một người phụ nữ với nội tâm sâu lắng hơn ở "Một ngày mùa Đông".

Nhưng dường như sự lột xác đó vẫn chưa làm hài lòng producer Đỗ Hiếu. “Hải Âu đem đến một cảm xúc mới khi phối swing jazz cho ca khúc này, Vũ Thảo My với giọng nội lực, luyến láy R&B quen thuộc nhưng nếu tôi được sản xuất, tôi sẽ làm Thảo My trở nên quyến rũ, gợi cảm hơn trong ca khúc này”, producer Đỗ Hiếu nhận định.

Cặp đôi ca sĩ Trọng Hiếu – producer Slim V đã phối ca khúc "Một lần" (Trọng Hiếu) với nhiều chất liệu EDM. Lợi thế của Trọng Hiếu là vũ đạo rất tốt nên bản phối nhiều EDM càng là đất diễn cho Trọng Hiếu có một tiết mục hoàn hảo. “Tôi thật sự thán phục phần trình diễn này.

Cặp đôi ca sĩ Trọng Hiếu – producer Slim V

Từ đầu đến giờ mới có phần trình diễn có bản phối thuyết phục được tôi. Tiết mục tôi hài lòng nhất khi kết hợp EDM”, producer khó tính Dương Cầm.

Nhưng với hai producer Phúc Bồ, Only C thì phần hát chưa rõ lời của Trọng Hiếu làm họ không cảm được bài hát này; tuy nhiên nhà sản xuất Slim V cũng cứu đồng đội khi mong muốn mọi người hãy nhìn nhận Trọng Hiếu là người Đức hát tiếng Việt chứ không phải như các ca sĩ sinh ra, trưởng thành ở Việt Nam.

Ca sĩ Ái Phương cùng producer Đỗ Hiếu đã chọn bản hit của ca sĩ Hồ Ngọc Hà - "Cả một trời thương nhớ" (Nguyễn Minh Cường) để chào sân ở Sao đại chiến. Cả producer Hải Âu, Rhymastic, Dương Cầm đều cho rằng bản phối này thiếu sức nặng, vẫn là Ái Phương cũ.

Ca sĩ Ái Phương

Duy nhất producer Slim V nhìn thấy một “màu khác của Đỗ Hiếu vì chưa bao giờ tôi thấy Đỗ Hiếu làm ballad”.

Đỗ Hiếu khẳng định, “producer không chỉ làm ra bản nhạc đưa cho ca sĩ hát mà phải biết bản nhạc đó khi ca sĩ hát bước lên sân khấu trình diễn có phù hợp với họ hay không.

Tiết mục này Ái Phương vẫn ballad nhưng ballad nồng nàn chững chạc hơn. Ái Phương giờ là người đàn bà nồng nàn chứ không phải bay bổng như thuở Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Và chính Ái Phương cũng khẳng định khi hát những bản nhạc tình thì “làm gì có câu chuyện tình yêu nào mà mình hát lên lại đẹp, hoàn hảo như tranh vẽ, nó có thiếu một chút xíu thì đó chính là cảm xúc thật của chúng ta”.

Nhóm MTV

Nhóm MTV đưa khán giả trở về thập niên 1970-1980 trong ca khúc "Rock Sài Gòn" với phần tạo hình của nhóm giống ca sĩ Bobby Farell – thành viên nhóm nhạc Boney M.

Đúng kiểu các đàn anh trong nghề lâu năm, nhóm MTV đến với Sao Đại Chiến trong mong muốn chơi với âm nhạc; phần trình diễn của nhóm MTV với phối của producer Nguyễn Dân đã đem đến một không khí tươi vui cho tập đầu tiên của chương trình.

“Điều chúng tôi muốn mang tới đó là niềm vui, sự hứng khởi cho các bạn. Chúng tôi trình diễn với năng lượng của mình và truyền cho khán giả để mọi người thấy vui. Vui là năng lượng tích cực trong cuộc sống”, producer Nguyễn Dân khẳng định.

Gây tranh cãi nhất trong đêm có lẽ là màn chào sân của Miu Lê – Only C. Chọn bản hit “Yêu là tha thứ” (Nguyễn Phúc Thiện) để phối lại, producer Only C mong muốn đưa đến một hình ảnh Miu Lê nhẹ nhàng và trẻ trung.

Thế nhưng, đây lại là tiết mục nhận nhiều “gạch đá” nhất từ các producder. Producer Dương Cầm thẳng thắn: “Tôi muốn sản phẩm đưa ra phải đột phá về chất lượng chuyên môn, ngày càng phải tiến bộ hơn, cập nhật giao thoa âm nhạc, tôi đồng ý với MC Tùng Leo đây là tiết mục dễ thương về dàn dựng nhưng không phải là tiết mục nhận được vỗ tay của tôi.

Tôi cả thấy thiếu nhiều thứ ở đó, tôi không nghe rõ Miu Lê hát, giọng hát yếu ớt, hời hợi và bản phối trong phạm vi quá là an toàn. Tôi muốn ai đến đây cũng phải đầu tư ngoài ngoại hình phải đầu tư giọng hát, họ phải nâng tầm mình lên”.

Producer Đỗ Hiếu thì cho rằng: “Miu Lê lọt thỏm giữa sân khấu, dàn bè và bản phối. Tôi thấy đặt tâm trong bài hát này, chưa thật sự nghiêm túc”. Tiếp lời Đỗ Hiếu, producer Hải Âu nhận định: “Dàn dây và bè trong tiết mục này thừa, không giúp tôn vinh giọng Miu Lê. Dù Miu Lê có đội vương miện lên thì giọng hát Miu Lê cũng không thể là hoa hậu”.

Ca sĩ Miu Lê

Phản pháo lại nguyên dàn producer, Only C khẳng định: “Tôi thấy Miu Lê trình diễn đã tốt nhất rồi. Tôi làm việc Miu Lê 10 năm nay, đây là cô bé hát cực kỳ nhỏ chứ không phải hát yếu.

Tôi nghĩ việc phối một ca khúc thì học thuật không phải là hay, mà cảm xúc là quan trọng nhất. Tôi đưa dàn dây và bè để thể hiện những gì tôi muốn truyền tải về mặt cảm xúc trong ca khúc”.

Ca sĩ Miu Lê cũng phản pháo: “Tôi xin phản đối chuyện tập trung nghiêm túc, tôi thật sự nghiêm túc, nếu hành động nào cười hay giỡn là con người thật của tôi. Tôi muốn mang con người thật của tôi lên sân khấu. Tôi không muốn cố diễn tự nhiên để mọi người nghĩ Miu Lê lên sân khấu tự nhiên quá ha”.

Riêng với producer Dương Cầm, Miu Lê đã có phần “nói lại” rõ ràng: “Anh Dương Cầm! Anh rất ác! Bất cứ tiết mục nào anh cũng chê hết, em xắn tay áo lên em nói chuyện nè, những điều em làm trên sân khấu đã là những điều em cố gắng hết sức.

Em đến với nghệ thuật là một điều may mắn và bất ngờ, nhưng khi làm trong nghề này rồi mọi thứ thật sự nghiêm túc; nên em mong tiết mục sau mọi người xem thả lỏng người, đón nhận nó chút xíu để xem như là món quà tặng đến mọi khán giả”.

Tập thứ hai của Sao đại chiến với những màn “cân não’ của các nhà sản xuất sẽ phát sóng vào 21h, thứ sáu, ngày 24/11 trên kênh VTV3./.

