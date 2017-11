Mỹ Tâm, Đông Nhi tái ngộ khán giả TP. HCM với đêm nhạc sôi động

Sau thành công của "Đừng Hỏi Em" với hơn 12 triệu lượt xem cùng hàng triệu lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, Mỹ Tâm nhận được nhiều yêu cầu trình diễn ca khúc đầy cảm xúc này ở khắp các chương trình ca nhạc mà cô nhận lời biểu diễn. Mới đây, ban tổ chức lễ hội thời trang âm nhạc Vision Steps Of Glory hé lộ về thông tin Mỹ Tâm sẽ tiếp tục cống hiến với khán giả TP. Hồ Chí Minh những tiết mục âm nhạc hoành tráng. Không thể không kể đến loạt ca khúc hit đã giúp cô khẳng định sức nóng không hề suy giảm trong thời gian qua như "Đâu Chỉ Riêng Em", "Đừng Hỏi Em". Đây là lần đầu tiên giọng ca gốc Đà Nẵng quyết định mang hai sáng tác ballad lên sân vận động. Trước đó, Mỹ Tâm đã "chiêu đãi" khán giả Hà Thành bằng một loạt những bản hit đình đám trong LK Mãi Yêu, được phối lại theo phong cách sôi động. Chính vì thế, trước cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của "Đâu Chỉ Riêng Em", "Đừng Hỏi Em", nhiều khán giả bày tỏ hi vọng cô sẽ làm mới lại hai ca khúc này để phù hợp với không khí cuồng nhiệt cùng hàng chục ngàn khán giả tại sân vận động Quân khu 7 vào tối 11/11. Các fan hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Mỹ Tâm và đến khi đoạn intro đầu tiên nổi lên, sân vận động như bùng nổ. Không những thế, cô còn thu hút khán giả với lối nói chuyện mộc mạc, gần gũi quen thuộc. Đêm diễn thứ hai của Vision Steps Of Glory sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 11/11 tại sân vận động Quân khu 7. Đêm diễn sẽ là nơi hội tụ của dàn ca sĩ như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Miu Lê, Trúc Nhân, Lê Hiếu, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min, Rocker Nguyễn, DJ Hoàng Touliver...

