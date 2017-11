Mỹ Tâm gây bất ngờ với màn thay đồ cực nhanh trên sân khấu

Tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 21/10 thu hút hơn 40,000 khán giả, đêm thứ 2 của chương trình VISION STEPS OF GLORY 2017 tại TP. Hồ Chí Minh đã tiếp tục lập lại kỷ lục khi SVĐ Quân khu 7 không còn chỗ trống nào vào thời điểm 30 phút trước giờ diễn ra chương trình. Quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu V-biz như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Lê Hiếu, Soobin Hoàng Sơn, Trúc Nhân, Miu Lê, Only C, Min, VISION STEPS OF GLORY đã chứng tỏ sức nóng mãnh liệt của mình khi thu hút hàng chục ngàn khán giả yêu nhạc và các tín đồ thời trang cùng "cháy hết mình" trong một buổi tiệc thời trang âm nhạc hoành tráng. Xuyên suốt hơn 2 giờ, các ca sĩ đã mang đến những tiết mục âm nhạc đầy màu sắc. Nổi bật trong số đó là những giọng ca đang “gây sốt” trên các bảng xếp hạng bằng những ca khúc hit. Nổi bật trong số đó là Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi,... Là giọng ca giữ vị trí vedette của chương trình, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi xuất hiện và thể hiện bản remix “Đừng Hỏi Em”. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ mang phiên bản sôi động của ca khúc từng trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt lên sân vận động. Trước đó, ca khúc này đã “gây bão” với hơn 16 triệu lượt xem cùng hàng triệu lượt yêu thích, chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục thực hiện màn thay trang phục ngay trên sân khấu. Cô chỉ mất chưa đầy 10 giây để “lột xác” từ hình ảnh kín đáo với áo choàng đen thành hình tượng quyến rũ với váy tua rua vàng đồng. Cô chiêu đãi khán giả liên khúc “Chuyện Như Chưa Bắt Đầu” và “Đâu Chỉ Riêng Em” được phối theo thể loại sôi động và những động tác vũ đạo uyển chuyển cùng các vũ công. Chương trình cũng là nơi tập hợp của những bản hit đình đám từng dẫn đầu khắp các bảng xếp hạng âm nhạc Việt: “Thật Bất Ngờ”, “Ngồi Hát Đỡ Buồn”, “Đếm Ngày Xa Em”, “Yêu Em Trọn Đời”, “Lalala”, ... Đặc biệt trong số đó là màn kết hợp bất ngờ của những tên tuổi được nhiều bạn trẻ yêu thích - Noo Phước Thịnh. Đông Nhi là nhân tố nhận được sự quan tâm của đông đảo khán thính giả vì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện tại lễ hội thời trang âm nhạc Steps Of Glory 2017. Trước đó, vì bận lịch diễn nên giọng ca “Vì ai vì anh” không thể có mặt tại đêm đầu tiên của chương trình tại Hà Nội. Để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ, cô đã mang đến hai tiết mục “On Top” và “Bad Boy” với sự hỗ trợ của vũ đoàn. Khả năng vũ đạo điêu luyện của nữ ca sĩ đã làm các fans đứng ngồi không yên trong suốt thời gian cô biểu diễn trên sân khấu. Đặc biệt trong số đó là màn kết hợp bất ngờ của những tên tuổi được nhiều bạn trẻ yêu thích như Soobin Hoàng Sơn và Lê Hiếu (Ngày Mai Em Đi, Vài Lần Đón Đưa); Only C và Miu Lê (Yêu Là Tha Thu, Yêu Một Người Có Lẽ); Trúc Nhân và Min (Bốn Chữ Lắm, Ghen); Mỹ Tâm cùng Only C, Miu Lê và Min (Versace On The Floor). “VISION STEPS OF GLORY” sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 25/11. Bên cạnh những màn catwalk của dàn mẫu đỉnh cao cùng các nhà thiết kế nổi tiếng, những màn trình diễn bốc lửa của các ca sỹ tên tuổi như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Miu Lê, Min, Trúc Nhân, Only C, Rocker Nguyễn, và DJ Hoàng Touliver hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút đắm chìm cùng âm nhạc tuyệt vời tại Quảng trường 29 tháng 3./.

