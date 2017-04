Mỹ Tâm, Khắc Việt choáng với” Hồ Ngọc Hà phiên bản nam” cực bốc lửa

Cập nhật lúc: 5 giờ trước

VOV.VN - "Phiên bản hoàn hảo" tuần này xuất hiện thí sinh nam với ngoại hình quyến rũ tái hiện bản hit của Hồ Ngọc Hà khiến Mỹ Tâm và Khắc Việt "choáng váng".

Khách mời trong tập 5 Phiên bản hoàn hảo, là nam ca sĩ Khắc Việt – chủ nhân loạt hit ăn khách: Yêu lại từ đầu, Tội cho cô gái đó, Như vậy nhé... Nam ca sĩ nhận định những ca khúc cover sẽ là vũ khí lợi hại giúp cho các bạn trẻ đến gần hơn với khán giả.

Khắc Việt là khách mời của chương trình tuần này.

Ấn tượng nhất là Phạm Phương Toàn bước ra sân khấu với tạo hình quyến rũ, trình diễn cực “bốc” hit Keep me in love của Hồ Ngọc Hà theo phong cách Jazz khiến Ban giám khảo và khán giả vô cùng phấn khích. Kết thúc tiết mục, thí sinh giới thiệu mình tên Phạm Phương Toàn và giới tính là nam đã khiến ba vị ban giám khảo “chao đảo”.

"Hồ Ngọc Hà phiên bản nam" Phạm Phương Toàn.

Quá bất ngờ, giọng hát Ước gì chia sẻ, không tài nào tưởng tượng được đây là thí sinh nam. Sau cùng, “Hoạ mi tóc nâu” nhận xét đây là một tiết mục thú vị và khuyến khích thí sinh tiếp tục đeo đuổi con đường ca hát.

Trong khi đó, đạo diễn Quang Dũng nhận xét tiết mục của thí sinh rất có thần thái của Hồ Ngọc Hà. Góp ý cho tiết mục, Khắc Việt nhắc nhở thí sinh cần hát rõ lời hơn đễ tiết mục thêm hoàn hảo.

Trước đoạn clip giới thiệu về một cô gái thổi sáo vô cùng duyên dáng và nữ tính, Mỹ Tâm “táo bạo” dự đoán thí sinh nữ sẽ trổ tài “bắn rap”, Khắc Việt cho rằng cô nàng sẽ trình diễn theo phong cách Bolero. Xuất hiện dịu dàng trong chiếc đầm trắng tinh khôi, Mỹ Hảo thể hiện ca khúc Tìm của Trúc Nhân và Văn Mai Hương theo phong cách Pop. Mỹ Tâm mong muốn đây sẽ là một phiên bản mới, bứt phá hơn và cho biết bản cover này “chưa đã”.

Xuất hiện dịu dàng trong chiếc đầm trắng tinh khôi, Mỹ Hảo thể hiện ca khúc Tìm.

Với trang phục vest lịch lãm, “Soái ca” Đoàn Tuấn phô bày chất giọng tình cảm qua hit Thiên đường tìm đâu của MTV theo phong cách Pop, Ballad. Khắc Việt nhận xét đây là phần thi tốt nhất từ đầu chương trình đến giờ khiến thí sinh cảm kích. Bên cạnh đó, anh chỉ ra thí sinh nam có ưu điểm trình diễn tự tin và chuyên nghiệp.

“Soái ca” Đoàn Tuấn.

Mang lại làn gió mới cho chương trình, ban nhạc Black Rose trình diễn cực sôi động bản mashup ca khúc Vết nhơ của Tuấn Hưng và Bad Romance của Lady Gaga theo phong cách Acoustic kết hợp với Rock. Bản cover ấn tượng khiến cả khán phòng trở nên sôi sục.

Nhận xét về tiết mục, Khắc Việt dành lời khen cho bản mashup rất khớp và nhịp nhàng. Mỹ Tâm cho rằng ban nhạc rất xuất sắc trong việc “thay lớp áo mới” cho những ca khúc vốn đã hoàn hảo.

Vết nhơ của Tuấn Hưng và Bad Romance của Lady Gaga theo phong cách Acoustic kết hợp với Rock của Black Rose.

Sau bốn tiết mục, cả ba giám khảo đều ghi được điểm và thống nhất chọn ban nhạc Black Rose vào trong. Đây cũng chính là ban nhạc đối đầu với Đoàn Tuấn - thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Trong vòng Toả sáng, bản hit Yêu lại từ đầu từng “làm mưa, làm gió” trên các bảng xếp hạng đã được biến tấu theo nhiều phong cách mới lạ. Tiếp đó, thí sinh Đoàn Tuấn phát huy điểm mạnh khi cover với thể loại Pop, Ballad.

Khắc Việt trình diễn bản hit Yêu lại từ đầu.

Trái ngược với bản cover lãng mạn của Đoàn Tuấn, giọng nữ ban nhạc Black Rose làm Khắc Việt “há hốc” khi táo bạo biến tấu ca khúc hit của anh theo thể loại cải lương. Tiếp đến, ca khúc được “lái” sang phong cách Reggea với giọng nam chính đầy nội lực. Chưa dừng lại ở đó, Black Rose còn mashup thêm ca khúc "Như vậy nhé" ở gần cuối tiết mục khiến chủ nhân ca khúc cực kì thích thú.

Ban nhạc Black Rose xuất sắc giành chiến thắng.

Đạo diễn Quang Dũng đánh giá rất cao sự thông minh, sáng tạo của Black Rose với bản cover cực “chất”. Về phần Khắc Việt, anh nhận xét tiết mục của Đoàn Tuấn rất hay nhưng khi lên tông còn hơi “phô”và mất thăng bằng. Đến lượt nhận xét của Mỹ Tâm, cô cho biết mình yêu thích sự tươi mới và sôi động của ban nhạc Black Rose hơn.

Kết quả, ban nhạc Black Rose xuất sắc giành giải thưởng trị giá 50 triệu đồng với cả ba phiếu bầu từ Ban giám khảo./.