Nghe lại 10 ca khúc đình đám nhất thế giới năm 2016

1. Love yourself - Justin Bieber

Justin Bieber đã có một năm thành công rực rỡ khi anh có tới 2 ca khúc đứng trong Top 10 những ca khúc đình đám nhất năm 2016. Ca khúc "Love yourself" đồng sác tác bởi Ed Sheeran với lời hát vừa da diết, vừa mạnh mẽ.

2. Sorry - Justin Bieber

Cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ trong 7 giờ đồng hồ đăng tải, ca khúc "Sorry" của Justin Bieber với ca từ ám chỉ nỗi nhớ mong về cuộc tình cũ được xem là màn tái xuất thành công của nam ca sĩ nhiều tai tiếng này.

3. One dance - Drake ft WizKid & Kyla

14 tuần giữ vị trí quán quân tại Anh và 10 tuần đứng nhất tại Mỹ, "One dance" xứng đáng là “siêu hit” không chỉ của riêng rapper Drake mà còn của làng nhạc quốc tế trong mùa hè 2016.

4. Work - Rihanna ft Drake

Ngay từ khi mới ra mắt, "Work" đã mang lại cho Rihanna nhiều kỷ lục: “Work” được phát nhiều nhất trong tổng số hơn 1.200 đài radio được thống kê bởi Nielsen Music. Đây là ca khúc thứ 14 đạt No.1 trên bảng xếp hạng Nillboard Hot 100 của Rihanna, vượt qua thành tích mà ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson từng làm được trong sự nghiệp của mình.

5. Stressed out - Twenty one pilots

Đầu năm 2016, sau gần 1 năm phát hành, "Stressed out" bất ngờ được nhiều người để mắt đến. Ấn tượng với cái sự "điên" của Twenty One Pilots trong cả chất nhạc lẫn cách làm MV, giới trẻ yêu nhạc đã ủng hộ single này nhiệt liệt đến mức nó bắt đầu lọt vào bảng xếp hạng Billboard 100. Sau đó, ca khúc còn liên tục lọt vào nhiều bảng xếp hạng khác như Hot Rock Song của Billboard, Mainstream Top 40, Aldult Top 40, Radio Song...

6. Panda - Desiigners

Tờ GQ từng liệt "Panda" của Desiigners là ca khúc mùa hè 2016. Trong khi đó, tạp chí Rolling Stone cho rằng "Panda" xứng đáng nằm trong top 30 ca khúc hay nhất nửa đầu năm nay. Bản nhạc điện từ thuộc thể loại trap của Desiigners với nhịp beat bắt tai, hút mọi tai nghe trên toàn cầu ngay từ lần nghe đầu tiên.

7. Hello - Adele

Ra mắt cuối tháng 10/2015, ca khúc "Hello" của Adele trở thành bản hit "thổi bay" mọi bảng xếp hạng cũng như gây hiệu ứng toàn cầu. Bản ballad da diết, khoe được giọng hát tuyệt vời của họa mi nước Anh tiếp tục tỏa sáng vào năm 2016.

8. Don't let me down - The Chainsmokers ft Daya

The Chainsmokers (Andrew Taggart và Alex Pall) là bộ đôi DJ trẻ đến từ New York, Mỹ. Những ca khúc của The Chainsmokers không giống bất cứ ca khúc nào trên thị trường. Họ đưa quan điểm của họ về cuộc sống, về những thứ mà con người tiếp xúc hằng ngày vào trong những sản phẩm của họ

Ngay khi "Don't let me down" ra mắt, nó đã đem về cho The Chainsmokers nhiều thành công không tưởng. Ca khúc này liên tục nằm trong vị trí cao của nhiều bảng xếp hạng nhạc Dance trên toàn thế giới.

9. Can't stop the feeling - Justin Timberlake

Sau 3 năm vắng bóng, Justin Timberlake trở lại với ca khúc "Can't stop the feeling" tươi trẻ và vui nhộn. Bài hát đầy năng lượng này giúp Timberlake đạt quán quân nhiều tuần liên tiếp tại Mỹ. Nhiều nhà chuyên môn và báo chí cũng đồng ý bình chọn đây là một trong những ca khúc thành công nhất dịp hè 2016.

10. Closer - The Chainsmokers ft Halsey

Có phong cách EDM, Dance-pop thời thượng, "Closer" ra mắt cuối mùa hè và nhanh chóng trở thành hit. Đây là ca khúc quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc Billboard lâu nhất năm qua với 12 tuần liên tiếp./.