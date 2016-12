Nghe lại những ca khúc nổi tiếng nhất của George Michael

Nam ca sĩ – nhạc sĩ George Michael qua đời vào ngày 25/12 tại nhà riêng ở Oxfordshire (Anh), hưởng dương 53 tuổi. Ông là một trong những ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng nhất thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước.

George Michael.

George Michael là nhạc sĩ của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Careless Whisper”, “Father Figure”, “Freedom’90” và “I Want Your Sex”… George Michael thắng một giải Grammy cho ca khúc “I knew you were waiting (for me)”, song ca với Aretha Franklin. Một giải Grammy khác cho album của năm - “Faith”.

Cùng nghe lại một số ca khúc nổi tiếng nhất của George Michael:

Careless Whisper

Freedom! '90

Faith (US Version)

I Want Your Sex (Stereo Version)

Last Christmas - WHAM

Wake Me Up Before You Go-Go - WHAM

Don't Let The Sun Go Down On Me - (song ca với Elton John)