Ngô Kiến Huy “đứng hình” trước 2 cô bé “phá nát” bài hit của Thu Minh

Trong tập 15 của chương trình Biệt Tài Tí Hon, khác với những đêm thi bán kết đầy kịch tính, trước thềm Chung kết cuộc thi Biệt Tài Tí Hon, chương trình đã tổ chức một đêm nhạc hội Gala để các thí sinh nhí có thể thỏa sức vui chơi, sáng tạo mà không mang căng thẳng, áp lực thi thố.

Mở màn đêm Gala, khán giả có cơ hội “đi phượt” vòng quanh thế giới qua sự dẫn dắt của các tài năng nhí. Nếu như Gia Như vẫn giữ nguyên hình ảnh “Nữ hoàng Ai Cập nhí” sắc sảo với những bước nhảy điêu luyện thì “Ca nương nhí” Tú Thanh trổ tài cùng điệu múa đẹp mắt của Thái Lan.

Đặc biệt, cô bé Minh Khánh từng khiến khán giả cười ngất với bản cover Anh cứ đi đi c ủa Hari Won sẽ “hớp hồn” người xem với bộ cánh Hanbok xinh xắn, nhảy múa cực dễ thương trên nền hit Tell me của Wonder Girls. Không dừng lại đó, sự xuất hiện của Quế Anh - “Trác Thuý Miêu phiên bản nhí” đã làm “chao đảo” cả khán phòng khi cô bé bước ra trong bộ áo dài cách tân, hát nhép ca khúc Bonjour Vietnam với nét “diễn sâu” trứ danh.

Cô bé 7 tuổi Nghi Đình, “Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam” Tú Thanh và “nhà thiết kế thời trang nhí” Quỳnh Chi thể hiện ca khúc Follow your dream của ca sĩ Thanh Duy Idol với nét diễn vô cùng đáng yêu.

Các Biệt tài tý hon đã đưa khán gỉa đi du lịch vòng quanh thế giới.

Một trong những tiết mục ấn tượng nhất của đêm Gala là sự kết hợp của “Nữ hoàng Ai Cập nhí” Gia Như và cô bé đáng yêu Phương Nhi. Không khí khán phòng trở nên“nóng” hơn bao giờ hết với những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát, màn xoạc chân, bê đỡ ngoạn mục của hai cô bé trên nền nhạc Xinh của Thu Minh.

Bất ngờ hơn, Gia Như chia sẻ mình và bạn chỉ tập luyện tiết mục trong một buổi duy nhất. “Chàng Bắp” hài hước cho rằng bản thân phải mất 3 tháng để tập nhảy như vậy và thán phục trước khả năng “siêu nhân” của cả hai thí sinh nhí.

Tiếp nối chương trình, “soái ca nhí” Đăng Bách, Gia Như, Phương Nhi, Phương Phương hóa thân thành những loài thú như sư tử, báo đốm, chó sói trong một Lễ hội rừng xanh sôi động.

Đăng Bách, Gia Như, Phương Nhi, Phương Phương hóa thân thành những loài thú.

Ở tiết mục tiếp theo, các thí sinh nhỏ tuổi đã mang đến một vở kịch hài lấy bối cảnh trên hoang đảo. Câu chuyện kể về một con quỷ ăn thịt trẻ nhỏ nếu chúng không múa hát thật hay. Góp mặt trong vở kịch vui nhộn này là “ca nương nhí” Tú Thanh, “thần đồng Bolero” Nguyên Hoàng, “diễn viên nhí” Minh Khánh, “MC nhỏ tuổi” Thiên Phước, Ngọc Hân, Gia Hân và “Trác Thúy Miêu phiên bản nhí” Quế Anh.

Vở kịch trên đảo hoang của các "biệt tài tý hon".

Tiết mục cuối cùng của đêm Gala Biệt tài tý hon hội tụ dàn thí sinh tài năng được khán giả yêu mến. Các bé đã cùng hòa ca bài hát "Bay đến ước mơ" của nhóm Mắt Ngọc.

Các biệt tài tý hon biểu diễn "Bay đến ước mơ".

Tập 8 chung kết của Biệt Tài Tí Hon vào lúc 20g, Chủ Nhật, ngày 30/04/2017 trên VTV3./.