Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của ngôi sao nhạc pop George Michael

George Michael - biểu tượng âm nhạc thập niên 1980 và gắn liền với các ca khúc đình đám Last Christmas, Careless Whisper... đột ngột qua đời vào đúng ngày Giáng sinh, hưởng dương 53 tuổi. George Michael nổi lên như một hiện tượng khi tham gia nhóm nhạc Wham! – chủ nhân của hai bài hát đình đám là Club Tropicana và Last Christmas. Sau khi rời Wham!, anh cũng đạt được thành công với sự nghiệp solo khi cho ra đời các bài hát được khán giả yêu mến như Careless Whisper và Outside. Trong sự nghiệp ca hát 40 năm của mình, George Michael đã bán được hơn 100 triệu album. Album gần đây nhất của anh ra mắt vào năm 2014 mang tên Symphonica. Anh từng giành 3 giải American Music Awards, 3 giải Brit Awards và 2 giải Grammy trên tổng số 8 đề cử. Năm 1998, George Michael xác nhận mình là người đồng tính. Mối quan hệ với người bạn trai Kenny Goss kéo dài 13 năm và kết thúc vào năm 2011. Cuối năm 2011, George Michael từng suýt chết vì viêm phổi. Sau khi được chữa trị tại Vienna, Áo, anh khóc lúc xuất hiện bên ngoài ngôi nhà ở London, Anh. Sau cái chết của anh, đại diện phía cảnh sát cho biết, dù chưa xác định được nguyên nhân chính xác nhưng nhiều khả năng George Michael mất do suy tim. Không có dấu hiệu bất thường nào ở hiện trường George Michael qua đời. Người phát ngôn của Michael xác nhận với Entertainment Weekly và PEOPLE. Nhiều người hâm mộ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của George Michael.

