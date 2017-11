Nhóm nhạc The Air sẽ biểu diễn tại Giải thưởng Truyền hình châu Á

Cuối tháng 11 - đầu tháng 12, nhóm nhạc nam The Air của Việt Nam sẽ bay sang Singapore tham dự Giải thưởng Truyền hình châu Á 2017.

Theo đó, năm chàng trai của nhóm The Air sẽ biểu diễn trong đêm đại tiệc chào mừng giải thưởng vào tối 30/11. Đêm đại tiệc của ATA 2017 có sự góp mặt của đại diện các nhà đài, nhà sản xuất, đạo diễn, các nhân vật được đề cử trong giải thưởng năm nay...

Ở đêm thứ 2, ngày 1/12, The Air lần đầu tiên được sải bước trên thảm đỏ của một sự kiện đẳng cấp quốc tế. Sau đó là trình diễn trên sân khấu truyền hình trực tiếp. Khán giả theo dõi tại chỗ khoảng 5.000 người.

Nhóm The Air.

Đặc biệt, nhóm đang có lời mời tổ chức một họp báo riêng với sự tham dự của hơn 90 cơ quan truyền thông trong và ngoài Singapore thuộc khuôn khổ Giải thưởng Truyền hình châu Á 2017.

Dự kiến, The Air sẽ có mặt tại Singapore từ ngày 29/11 và tham gia một số hoạt động bên lề khác.

Trưởng nhóm The Air - Lu An chia sẻ: "Đây là một vinh dự rất lớn đối với chúng tôi. Một nhóm nhạc còn rất mới nhưng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ hết mình. Các thành viên đang nỗ lực tập luyện tiết mục biểu diễn cũng như chuẩn bị mọi hành trang để cuối tháng này xuất hiện một cách tốt nhất trên sân khấu mang tầm quốc tế".

Cũng theo trưởng nhóm, bài hát ra mắt “Đừng hẹn ước” lần đầu được cất vang tại một sân khấu ngoài nước, trước những khán giả khó tính. Bài hát do Nam Trương sáng tác, mang giai điệu buồn man mác. Phần rap do hai thành viên Him Phạm và Eight.D sáng tác.

The Air là nhóm nhạc nam thần tượng vừa ra mắt vào ngày 12/11. Nhóm gồm 5 thành viên Lu An, Qlin, Him Phạm, Kim Yi Sang và Eight.D, đang được quản lý bởi công ty Mowo Entertainment. Các thành viên được định hướng phát triển theo huớng nghệ sĩ đa năng.

Giải thưởng Truyền hình châu Á (Asian TV Awards) 2017 là mùa thứ 22 được tổ chức. Năm nay, ATA được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Suntec, với sự tham dự, biểu diễn của nhiều ngôi sao hàng đầu. Trong đó có Afgan Syahreza - siêu sao ca nhạc Indonesia, Joanna Dong (Singapore), diễn viên- nhạc sĩ- ca sĩ gốc Đài Loan Bii, ngôi sao truyền hình Hàn Quốc Kim Jong-Kook... Ngoài ra, nghệ sĩ nhạc điện tử quốc tế GG Magree cũng đã xác nhận tham dự./.

