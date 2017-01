Những ca khúc bất hủ được nghe nhiều nhất dịp Tết

Bảng xếp hạng Billboad đưa ra danh sách 5 ca khúc bất hủ được nghe nhiều nhất trong mỗi dịp năm mới trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, cũng có thể dễ dàng nghe thấy giai điệu của những ca khúc này trên phố phường trong dịp Tết, đặc biệt là trong đêm Giao thừa. Cùng điểm lại những ca khúc mừng năm mới bất hủ này.

Happy New Year – Abba

Nhóm nhạc Pop Thụy Điển Abba tung ca khúc “Happy New Year” vào tháng 1/1980. Ngay sau đó, nó đã nổi tiếng khắp thế giới bởi giai điệu vui tươi, rộn ràng. Những hình ảnh trong MV cũng mang đến không khí hân hoan, như một bữa tiệc tưng bừng chào đón năm mới.

Tuy nhiên, ca từ của “Happy New Year” lại mang một ý nghĩa đượm buồn với nhiều nỗi đau, mất mát của nhân loại trong những thập kỷ đầy giông tố, thiên tai và chiến tranh. Song đó chính là khởi đầu của một năm mới với nhiều hi vọng mới.

Auld Lang Syne – Mariah Carey

“Auld Lang Syne” vốn là một bài thơ được viết bởi Robert Burns vào năm 1788. Sau đó, nó được phổ nhạc và dần được mọi người yêu mến với sự thể hiện bằng tiếng kèn của nghệ sĩ Kenny G vào năm 2000. Tuy nhiên, phiên bản vui tươi, sôi động của Mariah Carey đã giúp ca khúc này được cả thế giới biết đến.

New Year’s Day – U2

Ca khúc “New Year’s Day” được phát hành năm 1983 trong album “War” của ban nhạc Ireland – U2. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc trở thành bản hit dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều quốc gia khi đó.

“New Year’s Day” hoàn toàn khác biệt với những ca khúc mừng năm mới khác bởi nó được kết hợp với tiếng guitar đầy cảm xúc, tiếng piano réo rắt cùng giọng hát sôi nổi của Bono theo phong cách rock. Theo U2, đây là ca khúc được chơi ở bên ngoài (tức là ở quảng trường, các lễ hội âm nhạc) chứ không phải nghe nó ở nhà.

Năm 2010, tạp chí Rolling Stone xếp “New Year’s Day” là 1 trong 500 bài hát hay nhất của mọi thời đại.

It's just another New Year's Eve - Barry Manilow

“It's just another New Year's Eve” là một trong những bài hát đầu tiên mà Manilow sáng tác. Ca khúc có giai điệu ngọt ngào và chậm rãi. Nội dung bài hát hướng người nghe đến những điều tích cực, tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống, bỏ qua những thất bại, buồn bã và phước lành sẽ đến với mỗi người.

Đây là bài hát mà Barry Manilow viết cho chính bản thân và những người mà ông yêu mến, bởi vậy nó rất dễ nghe cũng như dễ hiểu. Ca khúc đầy lạc quan này rất phù hợp cho mỗi dịp năm mới.

Same Old Lang Syne – Dan Fogelberg

“Same Old Lang Syne” là ca khúc mừng năm mới dành riêng cho những cặp tình nhân, một bản ballad bất hủ thường xuyên được mở tại các bữa tiệc cuối năm.

Ca khúc được viết và hát bởi Dan Fogelberg vào năm 1980, kể về câu chuyện của chính tác giả khi gặp lại người bạn gái thời trung học. Cả hai chia sẻ với nhau về bản thân, những buồn vui và những hy vọng trong cuộc sống. Ca từ với sự bứt rứt, nỗi nhớ nhung và cả những hối tiếc nhưng tựu chung, họ đã để lại cho nhau những kỷ niệm hạnh phúc. Ngay khi ra mắt, “Same Old Lang Syne” lọt top 10 bảng xếp hạng Billboard./.