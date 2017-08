Những Taylor Swift đáng thương đã chết trong Look What You Made Me Do

Với thông điệp “Taylor cũ đã chết rồi“, trong MV "Look What You Made Me Do", hình ảnh Taylor của hiện tại (Taylor nham hiểm như rắn) đứng trên đỉnh cao và kết liễu tất cả những Taylor ngây thơ, ngu ngốc, đáng thương trong quá khứ đã gây ấn tượng mạnh nhất với khán giả. Cô nàng Taylor xinh đẹp, dịu dàng và có phần còn bẽn lẽn trên thảm đỏ Met Gala 2012. Hình ảnh Taylor tái hiện trong MV "Look What You Made Me Do". Công chúa đồng quê ngây thơ Taylor Swift trong tour diễn "Fearless". Khoảnh khắc muốn "độn thổ" của Taylor trong lễ trao giải MTV music video 2009, khi cô bị rapper Kayne West nhảy lên sân khấu cướp mic và nói to cô không xứng nhận được giải thưởng. Vũ công ba lê Taylor trong MV "Shake it off". Taylor trong tour lưu diễn "Red Tour". Nụ hôn nồng cháy của Taylor với Calvin Harris tại lễ trao giải 2015 Billboard Awards. Taylor cũng nhắc đến bài hát "We Are Never Getting Back Together" dùng để xỏ xiên sự thiếu nghiêm túc của Jake Gyllenhaal khi hai người còn yêu. Cô nàng Taylor với mái tóc bù xù, cặp kính cận dày cộp và tình yêu với anh chàng hàng xóm trong "You Belong With Me".

