Noo Phước Thịnh tập nhảy liên tục hơn 5 tiếng đồng hồ cho liveshow

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa có buổi tập nhày cùng vũ đoàn Bước Nhảy suốt hơn 5 tiếng đồng hồ liên tục để kịp tiến độ cho liveshow "Noo Phuoc Thinh in Hanoi". Liveshow được mở cửa miễn phí cho khán giả tại Sân vận động trường Đại học Hà Nội. Dù miễn phí nhưng Noo Phước Thịnh hứa sẽ làm liveshow thành một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn được đầu tư nhiều công sức, tiền bạc và chất xám. Nam ca sĩ dành cát-xê 1 tháng chạy show liên tục để dồn tiền đầu tư vào liveshow lần này với mong muốn sẽ tri ân tình cảm mà khán giả miền Bắc đã dành cho mình suốt thời gian dài vừa qua. Lịch trình tập luyện cho liveshow cũng được Noo Phước Thịnh và ekip sắp xếp vô cùng sít sao vì lịch làm việc của nam ca sĩ vào cuối năm đang vô cùng bận rộn. Trong liveshow, Noo Phước Thịnh sẽ hát những ca khúc hit đã gắn liền với tên tuổi của anh. Giọng ca “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” còn mời nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm tổng đạo diễn cho đêm nhạc. Hồ Hoài Anh là một gương mặt uy tín và bảo chứng cho thành công của nhiều sự kiện văn hóa, giải trí đình đám nhiều năm trở lại đây. Nhạc sĩ sẽ dung hòa được chất miền Nam của Noo Phước Thịnh với gout nghe nhạc của người miền Bắc. Noo Phước Thịnh In Hanoi dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, với 30 ca khúc. Noo Phước Thịnh và Hồ Hoài Anh sẽ làm mới một số ca khúc theo phong cách EDM hoặc acoustic, thậm chí là pop rock và world music. Thế mạnh về vũ đạo cũng sẽ được Noo Phước Thịnh phát huy ở mức tối đa. Liveshow "Noo Phuoc Thinh in Hanoi" sẽ diễn ra vào ngày 30/11 sắp tới. Khách mời là các giọng ca khu vực miền Bắc trong team của nam ca sĩ ở cuộc thi The Voice vừa qua./.

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa có buổi tập nhày cùng vũ đoàn Bước Nhảy suốt hơn 5 tiếng đồng hồ liên tục để kịp tiến độ cho liveshow "Noo Phuoc Thinh in Hanoi". Liveshow được mở cửa miễn phí cho khán giả tại Sân vận động trường Đại học Hà Nội. Dù miễn phí nhưng Noo Phước Thịnh hứa sẽ làm liveshow thành một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn được đầu tư nhiều công sức, tiền bạc và chất xám. Nam ca sĩ dành cát-xê 1 tháng chạy show liên tục để dồn tiền đầu tư vào liveshow lần này với mong muốn sẽ tri ân tình cảm mà khán giả miền Bắc đã dành cho mình suốt thời gian dài vừa qua. Lịch trình tập luyện cho liveshow cũng được Noo Phước Thịnh và ekip sắp xếp vô cùng sít sao vì lịch làm việc của nam ca sĩ vào cuối năm đang vô cùng bận rộn. Trong liveshow, Noo Phước Thịnh sẽ hát những ca khúc hit đã gắn liền với tên tuổi của anh. Giọng ca “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” còn mời nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm tổng đạo diễn cho đêm nhạc. Hồ Hoài Anh là một gương mặt uy tín và bảo chứng cho thành công của nhiều sự kiện văn hóa, giải trí đình đám nhiều năm trở lại đây. Nhạc sĩ sẽ dung hòa được chất miền Nam của Noo Phước Thịnh với gout nghe nhạc của người miền Bắc. Noo Phước Thịnh In Hanoi dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, với 30 ca khúc. Noo Phước Thịnh và Hồ Hoài Anh sẽ làm mới một số ca khúc theo phong cách EDM hoặc acoustic, thậm chí là pop rock và world music. Thế mạnh về vũ đạo cũng sẽ được Noo Phước Thịnh phát huy ở mức tối đa. Liveshow "Noo Phuoc Thinh in Hanoi" sẽ diễn ra vào ngày 30/11 sắp tới. Khách mời là các giọng ca khu vực miền Bắc trong team của nam ca sĩ ở cuộc thi The Voice vừa qua./.